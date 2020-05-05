Красноярские добровольцы-спасатели помогли ветеранам
Красноярск, 5 мая, 2020, 08:37 — ИА Регнум. Добровольцы-спасатели из числа студентов Сибирского федерального университета (СФУ) и Красноярского монтажного колледжа, сотрудники молодежного центра «Патриот» 4 мая в рамках акции «Поможем делом!» оказали помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Как сообщили ИА REGNUM в Красноярском региональном отделении Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (ВСКС), добровольцы помогли ветеранам с уборкой квартир и мойкой окон.
Кроме того, красноярские добровольцы ВСКС в рамках акции, посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сдали кровь в Красноярском краевом центре крови №1.
К акции присоединились и другие желающие. Всего по итогам акции донорами стали 40 человек. Банк крови пополнился на 18 литров.
Полученные после процедуры донорские продуктовые наборы передали ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам МЧС.
Всероссийский студенческий корпус спасателей — это одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в России. В состав ВСКС входят более 8 тысяч добровольцев из 63 субъектов РФ.
Студенты-спасатели проходят специальную подготовку для оказания квалифицированной помощи специальным службам при возникновении чрезвычайных ситуаций. Также добровольцы проводят информационную и профилактическую работу с населением в области культуры безопасности жизнедеятельности.