Красноярск, 5 мая, 2020, 08:37 — ИА Регнум. Добровольцы-спасатели из числа студентов Сибирского федерального университета (СФУ) и Красноярского монтажного колледжа, сотрудники молодежного центра «Патриот» 4 мая в рамках акции «Поможем делом!» оказали помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

ВСКС Красноярск Красноярские добровольцы-спасатели помогли ветеранам

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярском региональном отделении Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (ВСКС), добровольцы помогли ветеранам с уборкой квартир и мойкой окон.

ВСКС Красноярск Помощь ветеранам Великой отечественной войны

Кроме того, красноярские добровольцы ВСКС в рамках акции, посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сдали кровь в Красноярском краевом центре крови №1.

К акции присоединились и другие желающие. Всего по итогам акции донорами стали 40 человек. Банк крови пополнился на 18 литров.

ВСКС Красноярск Красноярские добровольцы ВСКС сдали кровь

Полученные после процедуры донорские продуктовые наборы передали ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам МЧС.

Всероссийский студенческий корпус спасателей — это одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в России. В состав ВСКС входят более 8 тысяч добровольцев из 63 субъектов РФ.

Студенты-спасатели проходят специальную подготовку для оказания квалифицированной помощи специальным службам при возникновении чрезвычайных ситуаций. Также добровольцы проводят информационную и профилактическую работу с населением в области культуры безопасности жизнедеятельности.