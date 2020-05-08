В ожидании решений исполнительной власти России по поводу сохранения или ослабления ограничений ИА REGNUM в своей трансляции предлагает посмотреть на картину борьбы с эпидемией глазами российских регионов.

На этом фоне ощущается психологическая усталость российского общества от введенных еще в конце марта ограничительных мер, всё более уверенно звучат предложения отменить их или существенно ослабить, хотя бы для тех регионов, где ситуацию удалось стабилизировать. Об этом говорят чиновники, представители бизнеса и гражданского общества. Однако медики не столь оптимистичны, предупреждая о высокой вероятности новой волны эпидемии в случае быстрой отмены карантинных мер.

За первую половину майских праздников количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России продолжило свой рост, преодолев психологическую отметку в 10 тыс. новых инфицированных ежедневно. Количество летальных исходов также растет, но усилиями медиков еще более уверенно увеличивается число выздоровевших.

В переулке Тупой, в общежитии, зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Татьяна Савинова отметила, что население настроено агрессивно, люди устали, но карантин необходимо соблюдать.

На 4 мая в общежитии по ул. Братьев Коростылевых зафиксировано 14 случаев заражения. За сутки выявлен новый случай. «При каждом новом случае будем продлевать карантин на две недели. Другого выхода нет!» — сказала глава минздрава.

В Оренбурге в двух общежитиях продлили карантин по коронавирусу. Карантин будут продлевать и впредь в случае выявления новых заражений, заявила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова .

Новые случаи заражения коронавирусом в Кемеровской области за последние сутки выявлены в Новокузнецке, Кемерове и Осинниках. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Общее число заразившихся составляет теперь 231 человека. Большинство пациентов находятся в стационарах, 65 — выздоровели.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стремительно ухудшается в Иркутской области. По данным регионального оперативного штаба, только за последние сутки, 4 мая, выявили 31 нового заражённого SARS-CoV-2 . Также появился ещё один — шестой — погибший от COVID-19 .

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В Якутске в одном из общежитий Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) введён карантин в связи с обнаружением случая заражения коронавирусом.

«В период с 22 марта по 4 мая на территории Пермского края зафиксировано шесть внутрибольничных очагов новой коронавирусной инфекции. 4 мая добавился еще один — в урологическом отделении МСЧ № 140 в Перми», — сказала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова .

В Пермском крае на карантин закрыли урологическое отделение МСЧ № 140, сообщает краевой минздрав.

Подробности в материале: В Приморье за сутки зафиксировано 88 новых инфицированных коронавирусом

Число инфицированных новым коронавирусом на территории Приморского края за прошедшие сутки увеличилось на 88 человек. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

«Получаю в директ сообщения от медработников, которых во время пандемии отправляли в неоплачиваемый отпуск, снижали зарплату. Такие решения сейчас недопустимы. Запустили горячую линию по трудовым вопросам и дополнительным выплатам медработникам. Будем разбираться в каждом случае», — оставил запись на своей странице в Instagram врио губренаор Дмитрий Махонин.

В Пермском крае запустили горячую линию для медработников по вопросам трудовых отношений, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Читайте также: В Чувашии заражение коронавирусом подозревают ещё у 49 человек

В Чувашии ожидают официального подтверждения или опровержения результатов на SARS-CoV-2 ещё у нескольких десятков жителей.

Об этом: В Якутии выявили за сутки 20 инфицированных коронавирусом

Всего в Якутии зарегистрирован 331 случай коронавируса, четыре летальных исхода.

Что касается состояния здоровья инфицированных, то 75 из них болеют внебольничной пневмонией, 87 — ОРВИ, у 393 заражённых симптомов болезни не наблюдается.

Вместе с тем власти края информируют, что впервые число вылеченных (26 пациентов) превысило число заразившихся. Напомним, всего в Алтайском крае новая коронавирусная инфекция выявлена у 555 человек. Причём только в 52 случаях речь идёт о завезённом в край вирусе, в 413 случаях имел место контакт с заболевшими .

В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых заражённых SARS-CoV-2 . Из сообщения оперативного штаба региона следует, что только за последние сутки, 4 мая, обнаружен 21 новый заражённый коронавирусной инфекцией . Также на утро 5 мая известно о третьем погибшем с COVID-19 .

Выплата осуществляется за фактическое количество отработанных часов с больными. В апреле на стимулирующие выплаты медработникам направлено 48,7 млн рублей (23,3 млн рублей — из федерального бюджета и 25,4 млн рублей — из краевого бюджета). Всего на эти цели предусмотрено 349,8 млн рублей: 103 млн рублей федеральных денег и 246,8 млн — краевых.

Выплаты уже получили все медики, кто оказывал или участвовал в оказании медицинской помощи зараженным пациентам или гражданам из группы риска заражения.

В Пермском крае начали осуществлять стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам, зараженным коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что в регионе 100 врачей и 250 представителей среднего медперсонала отказались работать в связи с распространением коронавируса.

Подробности в материале: В Прикамье до 11 мая при ряде условий могут начать работать парикмахерские

«Ослаблять режим самоизоляции рано — ежедневный прирост инфицированных остается на уровне 6−7%. При этом после консультаций с эпидемиологами мы понимаем, при каких условиях работа такого бизнеса допустима», — заявил Махонин.

Врио губернатора Дмитрий Махонин отметил поступление большого количества обращений с просьбой разрешить работу парикмахерских. Просьбы поступают и от представителей бизнеса, и от населения.

В Пермском крае до 11 мая при соблюдении мер безопасности и при отсутствии новых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией смогут начать работать салоны красоты и парикмахерские, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Сотрудники МЧС России с начала апреля продезинфицировали более 17 тыс. ведомственных зданий, а также более 30,6 тыс. единиц техники. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Об этом: Кадыров передал медикам 10 новых реанимобилей

Автопарк машин скорой помощи в Чечне пополнен 10 новыми реанимобилями. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал их 4 мая в больницы республики. Машины куплены на средства фонда имени Ахмата КАдырова.

Читайте также: В Адыгее скончался седьмой пациент с коронавиурсом

В Адыгее 4 мая зафиксирована смерть еще одного пациента, у которого был выявлен коронавирус. Погибший — мужчина 66 лет. У пациента была пневмония, сопровождавшаяся острой сердечной недостаточностью.

Подробности в материале: Прикамье перевыполнило план по оснащению больничных коек кислородом

За майские праздники оборудованием для подачи кислорода оснастили еще 238 коек. Для пациентов с коронавирусом организовано в общей сложности 1264 койки с кислородом. Подготовлено еще 150 концентраторов кислорода, которые в случае необходимости поступят из других медучреждений в COVID-центры.

В Пермском крае на 11% перевыполнен план по оснащению больничных коек кислородом, сообщает краевой минздрав.

Подробности в материале: Ивановский депутат-единоросс станцевал для избирателей

Видео с танцем депутата городской думы Вичуги Ивановской области Сергея Куликова («Единая Россия») появилось в соцсети — в этот раз депутат таким образом поздравил жителей города с Днём отца.

Первый летальный случай от пневмонии нового типа, вызываемой SARS-CoV-2, зафиксирован на территории Еврейской автономной области. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подробности в материале: 50 туристов выписаны из обсерватора в Уфе

По сообщению пресс-службы ведомства, туристы находились на двухнедельном карантине в обсерваторе «Радуга». Они сдали два теста на коронавирус. Анализы показали отрицательный результат. Чиновники организовали трансфер до места жительства путешественников.

50 туристов выписаны из обсерватора в Уфе. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

В Карачаево-Черкесии будут увеличены в два раза региональные доплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов .

Об этом: В Оренбуржье с города Ясный снят карантин по коронавирусу

Карантинные мероприятия отменили в ночь на 5 мая. Вместе с тем на территории муниципального образования продолжает действовать режим самоизоляции граждан.

В Оренбургской области с города Ясный снят карантин по коронавирусу, сообщает официальный представитель администрации Ясненского городского округа Анна Свирина на странице в соцсети.

В стационаре женщина находилась в критическом состоянии на аппарате искуственной вентиляции легких. В правительстве Алтайского края выразили соболезнование родным и близким умершей.

Власти Алтайского края обнародовали некоторые подробности об обстоятельствах смерти от COVID-19 третьего пациента. Погибшей стала жительница Барнаула 1946 года рождения. Ранее она поступила на лечение в госпиталь городской больницы N5 Барнаула в состоянии комы. Сопутствующим заболеванием пациентки был сахарный диабет.

Всего к 5 мая в Омской области подтверждён 191 случай заражения SARS-CoV-2.

Подробности в материале: В Прикамье коронавирусом заразились 75 медработников

На сегодняшний день коронавирус подтвержден в общей сложности у 75 работников медицинских учреждений.

В Пермском крае за сутки, на 5 мая, коронавирусом заразился еще один медработник, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Подробности в материале: В Еврейской АО скончался первый пациент с коронавирусом

В Еврейской АО скончалась первая пациентка с коронавирусом. Женщине был всего 41 год.

Об этом: На Сахалине введён обязательный масочный режим

На Сахалине усилен масочный режим — теперь маски обязательны во всех общественных местах.

Читайте также: Назван виновный в заражениях коронавирусом в глазной клиники Якутска

Минздрав Якутии сделал вывод, что очаг массового заражения сотрудников и пациентов в офтальмологической клинике — недоработка руководства медучреждения.

В Саратовской области на 5 мая общее число выявленных заражений коронавирусной инфекцией достигло 737 случаев, за сутки — 78 новых зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 133 человека.

Число умерших пациентов с COVID-2019 в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на одного человека и составило 3 летальных случая. Об этом 5 мая сообщает штаб региона по противодействию новому заболеванию.

Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки коронавирус выявили у 31 человека

31 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Воронежской области за последние сутки, всего в регионе подтверждено 667 случаев заражения коронавирусом.

В Челябинской области за сутки выявили ещё 44 случая COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.

Подробности в материале: Выпускник из Обнинска просит не привлекать студентов к борьбе с COVID-19

В Обнинске Калужской области студент-пятикурсник отделения ядерной физики и технологий Обнинского института атомной энергетики — филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Евгений Дорофеев выступил против «коронавирусной практики» для студентов-медиков, предложенной Минздравом, сообщает новостной интернет-портал «Obninsk.name».

По данным Роспотребнадзора, к 5 мая в России проведено свыше 4,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 157 тыс. тестов на коронавирус.

Об этом: В селе Ульяновской области для ветерана устроили парад Победы

В одном из сёл Цильнинского района Ульяновской области прошёл парад Победы для 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Сяпукова .

В Челябинской области 111 человек полностью вылечились от COVID-19. Об этом сообщает областной минздрав.

В Кургане две пожилые женщины во время режима самоизоляции граждан были сбиты автомобилями. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Подробности в материале: На Камчатке выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

В Саратовской области за невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности на граждан составлено 2420 административных протоколов. Только за 4 мая выявлено 146 нарушителей самоизоляции.

После осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Владимир Манькович . Об этом 5 мая сообщается на официальном сайте Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга.

Подробности в материале: Названо число находящихся под наблюдением из-за коронавируса жителей РФ

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 222,5 тыс. человек. Об этом 5 мая сообщает Роспотребнадзор.

Подробности в материале: Строгий карантин в РФ едва ли нужен в большинстве регионов — экономист

Положение с пандемией коронавируса в России оправдывает гибкий подход к ограничениям, который и используется в настоящее время, считает экономист Василий Колташов.

Читайте подробнее: В обсерваторах Челябинской области остаются 70 человек

В Челябинской области 70 человек пока остаются в местных обсерваторах. Об этом сообщает минздрав Южного Урала.

Всего по данным на 5 мая в Забайкалье подтверждено 238 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией , 31 из них — несовершеннолетние. Выздоровели 78 человек.

Круг заражённых SARS-CoV-2 в Забайкальском крае продолжает расширяться. Только за последние сутки, 4 мая, в регионе, по данным оперативного штаба, выявлено 23 новых случая инфицирования коронавирусом , все заболевшие доставлены в медучреждения региона.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 297 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7870», — сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова . Напомним, за минувшие сутки в Москве скончались 52 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус.

Читайте также: В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин

Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микри н скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.

Подробности в материале: В Удмуртии выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

В Удмуртии по состоянию на 5 мая выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике с момента начала наблюдений подтвердили 344 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки в Москве выздоровели 297 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова .

Читайте подробнее: Свердловский губернатор не стал мешать закрытию аптеки в Екатеринбурге

Представители «Алоэ» обратились к Куйвашеву за помощью. Согласно областному законодательству, аптекам разрешено работать во время режима «самоизоляции». Учреждение работает в торговом центре «Окей», и аптеку закрыла служба безопасности ТЦ.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал закрытие аптеки «Алоэ» в Екатеринбурге правомерным. Об этом глава региона написал в Instagram.

Читайте также: В Сахалинской области ужесточили режим ношения защитных масок

Решение об ужесточении режима ношения индивидуальных медицинских защитных масок на территории Сахалинской области приняли местные власти. Об этом 5 мая сообщил губернатор области Валерий Лимаренко на своей странице в соцсети Instagram.

Зарплата петербургских учителей не может быть снижена в результате перехода на дистанционное обучение. Об этом заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина . Так чиновница отреагировала на вопрос одного из учителей о том, почему в районах якобы появились указания срезать коэффициенты и часы по внеурочной работе учителям, что фактически приводит к снижению зарплаты до 25−30%.

Читайте также: За сутки на коронавирус протестировали более пяти тысяч петербуржцев

В Петербурге за последние сутки, 4 мая, на коронавирус обследовали 5 тыс. 241 человека. Об этом сообщает во вторник, 5 мая, городской оперативный штаб.

Подробности в материале: В Магадане за месяц самоизоляции распались 17 семей

В режиме самоизоляции в Магадане было зарегистрировано 17 разводов, 46 бракосочетаний, родились 48 детей

Об этом: В Тамбовской области за сутки коронавирус выявили у 67 человек

67 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Тамбовской области, сообщил 5 мая региональный оперштаб.

Читайте также: В Крыму выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 17 человек в Крыму. Четыре человека — старый джанкойский очаг, два врача и восемь пациентов из терапевтического отделения алуштинской больницы. Один мужчина приехал из Санкт-Петербурга, один — из Тольятти и один в Сакском районе.

Читайте также: В ВОЗ назвали самое действенное средство борьбы с коронавирусом

Свести к минимуму риск заражения новым типом коронавируса поможет соблюдение правил личной гигиены. Об этом на брифинге в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус .

Учреждение закрывается на карантин примерно на две недели, чтобы предотвратить риск быстрого распространения коронавируса.

Городская клиническая больница №1 им. А. Н. Кабанова в Омске временно приостанавливает приём новых пациентов, сообщили 5 мая в минздраве региона.

Читайте также: В Москве за сутки выздоровели около 300 пациентов с коронавирусом

Всего в Москве число вылечившихся увеличилось до 7870 человек.

Выздоровление 297 пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве за сутки 4 мая. Об этом сообщила 5 мая журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова .

Подробности в материале: В Брянской области коронавирус выявили ещё у 37 человек, двое скончались

37 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Брянской области за минувшие сутки. Два человека скончались, сообщили 5 мая в региональном оперативном штабе.

За последние сутки по результатам тестов выявлено ещё 10 102 случая заражений, половина из которых (49,1%) не имеют клинических проявлений болезни.

В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 155 370. Об этом 5 мая сообщили в московском оперштабе.

Подробности в материале: В Подмосковье за сутки подтвердили 822 новых случая заражения коронавирусом

Всего в России за прошедшие сутки выявили 10 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. У 49,1% пациентов отсутствуют клинические проявления заболевания. Также за сутки из больниц выписали 1770 выздоровевших пациентов. Зафиксировано 95 летальных исходов.

В Московской области за сутки подтверждено 822 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

Подробности в материале: В Петербурге за сутки коронавирус подтвердили у 226 человек

Еще у 226 петербуржцев за последние сутки подтвердили коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб.

Об этом: На Кубани за сутки коронавирус выявили у 97 пациентов

97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки.

Подробности в материале: В Волгоградской области подтвердили ещё 62 случая заражения коронавирусом

За минувшие стуки коронавирус выявили у 62 жителей Волгоградской области. Об этом 5 мая сообщили в федеральном оперативном штабе. Всего в регионе зарегистрировано 578 случаев заражения коронавирусом.

Подробности в материале: За сутки в России умерло 95 пациентов с коронавирусом

«Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1770 человек», — говорится в информации.

За минувшие сутки на территории России умерло 95 инфицированных коронавирусом пациентов. Об этом 5 мая сообщили в московском оперштабе.

В Ростовской области за сутки подтверждёно 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом 5 мая.

10:53 05.05.2020

В Сакской районной больнице Крыма умерла пожилая пациентка, у которой предположительно был SARS-CoV-2.

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По словам чиновника, у женщины была ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, ожирение третьей степени, гипертоническая болезнь», — уточнила чиновница.

Подробности в материале: В Крыму умерла пожилая женщина с пневмонией и подозрением на коронавирус

10:53 05.05.2020 В Чувашии подтверждены новые случаи заражения SARS-CoV-2, о которых накануне заявляли региональные власти. Читайте также: В Чувашии за сутки выздоровели 15 пациентов с коронавирусом

10:56 05.05.2020 За последние сутки в Москве исследования подтвердили 5714 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 мая сообщили в московском оперштабе. Об этом: В Москве за сутки подтверждено 5714 заражений коронавирусом

10:58 05.05.2020 В Ленинградской области за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в регионе общее число инфицированных достигло 1149 человек. Подробности в материале: В Ленобласти за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом

10:59 05.05.2020 Вирусные инфекции, в том числе коронавирус нового типа, тяжелее переносятся пациентами с бронхиальной астмой. Об этом рассказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков 5 мая РИА Новости. Читайте также: Инфекционист рассказал об опасности COVID-19 для больных астмой

11:02 05.05.2020 183 человека, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели в Тверской области. Читайте также: В Тверской области после коронавируса вылечились 183 пациента

11:04 05.05.2020 Салют в День Победы в Новосибирске состоится, несмотря на ограничения, введённые из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в телепередаче «Вести Live». «По поводу салютов принято решение президентом РФ, — прокомментировал Локоть. — Салют будет, но при этом мы не организовываем никаких площадок, коллективного просмотра не будет. Набережная все так же будет закрыта, также будет закрыт Коммунальный мост. То есть доступ на него пешеходам будет закрыт». Подробности в материале: В Новосибирске не отменили салют в День Победы

11:06 05.05.2020 В Ульяновской области официально установлено 544 случая инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки подтверждено 16. Об этом: В Ульяновской области за сутки выявлено 16 случаев заражения коронавирусом

11:07 05.05.2020 Число новых подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом на территории Карелии за сутки возросло на 12 человек и превысило количество в 100 заразившихся. Об этом 5 мая сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом: В Карелии за сутки выявлено 12 новых инфицированных коронавирусом

11:07 05.05.2020 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области за минувшие сутки. Об этом 5 мая рассказали в федеральном оперативном штабе. Читайте также: Федеральный штаб: в Белгородской области коронавирус выявили у 39 человек

11:09 05.05.2020 В Курской области 5 мая подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1062 подтвержденных случая. Подробности в материале: В Курской области подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом

11:09 05.05.2020 В Москве два корпуса городской клинической больницы (ГКБ) № 23 имени И.В. Давыдовского перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на COVID-2019. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы. Отмечается, что в общей сложности в обеих корпусах для пациентов с коронавирусом подготовили 300 коек. Стационар также был обеспечен необходимым для лечения оборудованием. За несколько дней работы на лечение поступили около 200 человек. Читайте также: Больница им. Давыдовского в Москве начала принимать пациентов с COVID-19

11:11 05.05.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 28 заражений коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Оренбуржье подтвердили ещё 28 случаев заражения коронавирусом

11:12 05.05.2020 Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе. Новые заразившиеся — жители Туринска, Екатеринбурга, Ревды, Первоуральска, Нижних Серег, Красноуфимска, Березовского, Ирбита, Богдановича, Каменска-Уральского, а также Белоярского района. «Среди заболевших — один житель другого региона страны», — уточняют в штабе. Теперь в регионе подтверждено 1 тысяча 277 случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом

11:12 05.05.2020 Жителей Горного Алтая обязали носить маски при нахождении в местах общего пользования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующие изменения в распоряжении о режиме повышенной готовности внёс глава республики Олег Хорохордин. Подробности в материале: Жителей Алтая обязали носить маски

11:13 05.05.2020 Вопреки опасениям, первая волна паводка в Алтайском крае не принесла существенных бед. Но власти региона и спасатели не уверены, что такой же беспроблемной будет вторая волна. Как сообщаетГТРК «Алтай», из-за опережения наступления летних температурных показателей зафиксировано интенсивное таяние в горной местности. В зоне риска потоплений, которые могут начаться уже в конце мая, оказались 128 населённых пунктов в населением 37 тысяч человек. Учитывая карантинные мероприятия, которые проводят в регионе из-за мировой эпидемии коронавируса, уже подготовлено больше 200 пунктов временного размещения в условиях ЧС. Но людей с подозрением на инфекцию туда отправлять не будут. Читайте также: Десятки тысяч жителей Алтая попали в зону возможного подтопления

11:13 05.05.2020 70-летний пациент с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Воронежской области, сообщил региональный оперштаб 5 мая. Читайте подробнее: В Воронежской области скончался 70-летний пациент с коронавирусом

11:14 05.05.2020 За минувшие сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом у жителей Рязанской области. Данные 5 мая предоставили во Всероссийском оперативном штабе. Подробности в материале: В Рязанской области за сутки подтвердили 89 случаев заражения коронавирусом

11:14 05.05.2020 Выздоровление 271 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция зарегистрировано в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Это следует из опубликованных 5 мая данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Об этом: В Петербурге выздоровело рекордное число пациентов c коронавирусом

11:15 05.05.2020 По состоянию на 5 мая в Красноярском крае подтверждено 868 (плюс 45 за сутки) случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Красноярском крае подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом

11:18 05.05.2020 В Ростовской области уточнили список муниципалитетов, где за сутки выявили новые случаи заражения SARS-CoV-2. Об этом: В Ростовской области уточнили, где выявлены случаи заражения SARS-CoV-2

11:19 05.05.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Среди 18 новых инфицированных восемь мужчин, девять женщин, один ребёнок. Все они контактировали с зараженными людьми внутри региона. В больнице лечение получают три пациента, остальные 15 человек из-за бессимптомного протекания заболевания изолированы дома и находятся под меднаблюдением. Об этом: В Прикамье подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом

11:20 05.05.2020 На Дальнем Востоке за сутки по состоянию на 5 мая 2020 года выявлено 232 новых случая заражения коронавирусом. Читайте подробнее: На Дальнем Востоке выявлено более 200 новых случая заражения SARS-CoV-2

11:21 05.05.2020 Во Владимирской области 5 мая подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 944 подтверждённых случая. Читайте подробнее: Во Владимирской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом

11:22 05.05.2020 В Приволжском федеральном округе на 5 мая выявили 668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 12 684 случаев. Подробности в материале: В Поволжье подтверждено 12684 случая заражения коронавирусом

11:22 05.05.2020 Число новых инфицированных коронавирусом в республике Крым за минувшие сутки увеличилось на 17 случаев. Об этом 5 мая сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения глава республики Сергей Аксенов. Подробности в материале: В Крыму за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

11:23 05.05.2020 В Татарии на 5 мая лабораторно подтвердился 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число выявленных инфицированных жителей региона составило 1208 человек с момента начала наблюдения. Подробности в материале: В Татарии подтвердился 91 новый случай заражения SARS-CoV2

11:24 05.05.2020 Если в городской больнице крымской Алушты, где ранее выявили коронавирус у двух врачей и восьми пациентов, зафиксируют новые случаи заражения, медучреждение перепрофилируют в обсерватор. Результаты тестов будут известны завтра. Читайте также: В крымской Алуште могут закрыть на карантин городскую больницу

11:26 05.05.2020 88-летняя женщина скончалась в Тульской области с подтверждённым заражением коронавирусом. Читайте также: В Тульской области скончалась 88-летняя пациентка с COVID-19

11:29 05.05.2020 В Псковской области за сутки выявлено еще 12 зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 226 заразившихся, из них 32 человека полностью выздоровели, а восемь скончались. Власти просят жителей не расслабляться. Подробности в материале: «Начался самый сложный этап»: на Псковщине инфекция идет бытовым путём

11:30 05.05.2020 500 планшетов для выпускников школ из нуждающихся семей передали в муниципалитеты Башкирии в рамках реализации федеральной программы «Помоги учиться дома». Об этом 5 мая сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». По сообщению пресс-службы партии, программа была инициирована партией «Единая Россия». Планшеты передали для того, чтобы у выпускников школ из многодетных и малообеспеченных семей была возможность получать образование в дистанционной форме и успешно сдать экзамены. Подробности в материале: Некоторым школьникам в Башкирии выдадут планшеты для онлайн-учебы

11:30 05.05.2020 Наличие в организме нового коронавируса подтверждено на территории Тамбовской области за прошедшие сутки у 67 человек. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба областной администрации. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки зафиксировали 67 заражений коронавирусом

11:30 05.05.2020 За последние сутки в России количество летальных случаев среди пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, возросло на 95. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: Число жертв коронавируса в России превысило 1,4 тыс. человек

11:32 05.05.2020 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Тульской области. Читайте подробнее: В Тульской области подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом

11:33 05.05.2020 В большинстве аптек Московской области, где распоряжением губернатора Андрея Воробьева введен «масочный режим», завели новые партии масок. Также маски продают в продовольственных магазинах и их можно заказать в ателье. Тем не менее, несмотря на объявление строгой рекомендации ношения масок, люди на улицах пока в основном без них. Зато медицинские маски появились в большинстве аптек. Правда, в основном это немаркированные упаковки масок по 5−7 штук в каждой. Читайте также: В аптеках Московской области готовятся к «масочному режиму» — фоторепортаж

11:35 05.05.2020 За прошедшие сутки в Красноярском крае официально подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 мая сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом. Читайте подробнее: В Красноярском крае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

11:39 05.05.2020 В Нижегородской области по состоянию на 5 мая выявлено 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в регионе заражений составило 302 случаев, сообщает областное правительство. Читайте также: В Нижегородской области подтверждено 3026 случаев заражения коронавирусом

11:40 05.05.2020 Решение о закрытии в качестве мер карантина стационара областной детской больницы в Магадане, после того как у одного из её врачей был обнаружен новый коронавирус, приняли власти области. Об этом 5 мая сообщил областной губернатор Сергей Носов на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: В Магадане закрыли на карантин стационар областной детской больницы

11:41 05.05.2020 В Чувашии продолжают выявлять жителей, которые нарушают предписание о соблюдении домашнего карантина. За последние сутки нарушили самоизоляцию 96 человек. Читайте также: В Чувашии треть отправленных на карантин игнорирует предписания

11:41 05.05.2020 По обеспечению медицинских работников средствами защиты в больницах Пензенской области будет проведена масштабная проверка. Читайте подробнее: В пензенских больницах после смерти врача начнут масштабную проверку

11:43 05.05.2020 Так маску носить неправильно и бессмысленно! Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM

11:45 05.05.2020 Еще два рейса с вахтовиками из Якутии прибыли в аэропорт Уфы. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани. По сообщению пресс-службы ведомства, 5 мая домой вернулись 200 жителей Башкирии, работающих на Чаяндинском месторождении вахтовым методом. Всех прибывших отправили на автобусах в обсерватор. Их багаж был продезинфицирован, как и борта самолетов. Читайте также: В Уфу прибыли еще два рейса с вахтовиками из Якутии

11:45 05.05.2020 В Севастополе зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусом. Все пациенты — строители военных объектов в аэропорту Бельбек и медицинского центра на территории военного госпиталя минобороны РФ. Читайте подробнее: У семи севастопольских строителей диагностировали коронавирус

11:47 05.05.2020 Почти 7 тыс. жителей Ростовской области остаются под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Ростовской области под медицинским наблюдением остаются 7 тыс. человек

11:48 05.05.2020 Сотрудники фельдьегерской службы и управления исполнения наказаний, которые контактировали с зараженными арестованными, прибывшими в республику этапом из Ленинградской области, получили положительные анализы на COVID-19. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе выявлена инфекция у нескольких медков. Об этом 5 мая сообщает глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Читайте также: В Карелии коронавирус обнаружен у сотрудника ФСИН и фельдъегеря

11:49 05.05.2020 Девятый летальный случай от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом, зарегистрирован на территории Тульской области. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба регионального правительства. Подробности в материале: Девятый пациент скончался от COVID-2019 в Тульской области

11:49 05.05.2020 В Липецкой области 5 апреля подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 610 случаев заражения. Читайте подробнее: В Липецкой области подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом

11:50 05.05.2020 Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя гендиректора — генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина. Об этом сообщает 5 мая пресс-служба Роскосмоса. Читайте также: Рогозин выразил соболезнования родным генконструктора «Энергии» Микрина

11:52 05.05.2020 Так правильно носить маску! Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM

11:54 05.05.2020 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки. Подробности в материале: В Ивановской области скончались шесть пациентов с коронавирусом

11:54 05.05.2020 Всего к 5 мая в Томской области подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом. 41 человек уже выздоровел. Два пациента с коронавирусом скончались. Об этом: В Томской области подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом

11:54 05.05.2020 Моногоспиталь, развёрнутый на базе центральной районной больницы Белокалитвинского района (Ростовская область), получит дополнительно свыше 13 млн рублей из региональной казны. Подробности в материале: В Ростовской области моногоспиталь в Белой Калитве получит 13 млн рублей

11:55 05.05.2020 В Мордовии по состоянию на 5 мая выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе повреждено 923 случая заражения коронавирусом. Об этом: В Мордовии подтвердили 923 случая заражения коронавирусом

11:57 05.05.2020 Количество летальных исходов в Тверской области от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на два случая и теперь в общем составляет 8 человек. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба правительства области. Подробности в материале: В Тверской области за сутки от COVID-2019 умерло два человека

11:58 05.05.2020 В Курганской области за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Светлана Хомко. По данным на 5 мая в регионе с начала пандемии зафиксирован 61 случай заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 19 пациентов. Подробности в материале: Новые инфицированные SARS-CoV-2 курганцы приехали из Москвы и Петербурга

12:00 05.05.2020 В Ростовской области ежесуточно выполняется более 1 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом: В Ростовской области провели почти 41,6 тыс. тестов на коронавирус

12:03 05.05.2020 В Москве в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России открывается инфекционный корпус. Как сообщила директор центра Наталья Мокрышева, уже с сегодняшнего дня, 5 мая, здесь начнёт принимать первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом: Инфекционный корпус для больных COVID-19 заработал в НМИЦ эндокринологии

12:04 05.05.2020 Получив новый опыт работы в условиях эпидемии, органы государственного управления продолжат пересмотр приоритетов, ориентируясь на задачу, поставленную Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Читайте подробнее: Работать быстрее, в интересах граждан: о целях государства после эпидемии

12:05 05.05.2020 В медучреждениях Ингушетии создано 1100 коек на случай необходимости при неблагоприятном развитии ситуации с распространением коронавируса. Резерв больничных мест для приема больных COVID-19 в четыре раза превышает потребности. Об этом: В Ингушетии резерв больничных коек в четыре раза превышает рекомендованный

12:05 05.05.2020 Депутат Ярославской областной думы от КПРФ Елена Кузнецова подвергла сомнению официальную статистику по коронавирусу в регионе. Читайте также: Ярославские коммунисты усомнились в региональной статистике по коронавирусу

12:06 05.05.2020 В Марий Эл по состоянию на 5 мая выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 750 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл подтвердили 750 случаев заражения SARS-CoV-2

12:06 05.05.2020 Инфицированный коронавирусом 34-летний пациент, страдающий сопутствующими заболеваниями эндокринной системы, скончался в Самарской области. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе зафиксировали 17 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по выявлению в минувшие сутки стала Самара с 11 фактами выявления. В Тольятти и Большеглушицком районе выявлено по два новых случая заражения этой инфекцией. Еще по одному выявили в г. Новокуйбышевске и Кинельском районе. Об этом: В Самарской области скончался пациент с коронавирусом

12:06 05.05.2020 Двенадцатым скончавшимся в Воронежской области пациентом, у которого было подтверждено наличие в организме нового коронавируса, стал пожилой мужчина. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба регионального правительства. Подробности в материале: На территории Воронежской области от COVID-2019 умер двенадцатый пациент

12:06 05.05.2020 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 5 мая. Читайте подробнее: В Орловской области за сутки коронавирус выявили у 75 человек

12:14 05.05.2020 Российские специалисты провели свыше 4,46 млн исследований для выявления коронавируса нового типа. Об этом говорится в опубликованном 5 мая информационном бюллетене Роспотребнадзора. Подробности в материале: В России проведено более 4,4 млн тестов на SARS-CoV-2

12:17 05.05.2020 Первый пациент с подтверждённым диагнозом COVID-2019 скончался в Вологодской области. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба областной администрации. Об этом: В Вологодской области от коронавируса скончался первый пациент

12:18 05.05.2020 Для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией переоборудован областной клинический наркологический диспансер в Красноармейском районе Волгограда. Здесь развернули 140 коек, сообщили 5 мая в пресс-службе администрации региона. Об этом: В Волгограде наркодиспансер переоборудовали под инфекционный госпиталь

12:18 05.05.2020 Упрощённым порядков продления и установления инвалидности в России, который был введён на фоне пандемии коронавирусной инфекции, воспользовались почти 140 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ 5 мая. Об этом: В России автоматически продлили инвалидность свыше 55,5 тыс. человек

12:19 05.05.2020 В Петербурге во вторник, 5 мая, встречают вывозной рейс с соотечественниками из США. Судя по табло аэропорта «Пулково», самолет «Аэрофлота», отправленный из Лос-Анджелеса, приземлится в Петербурге уже в 12:38 мск. Рейс AZUR Air из вьетнамского Нячанга ожидают в «Пулково» вечером. Читайте также: В Петербурге встречают рейс из США и ждут самолет из Вьетнама

12:26 05.05.2020 В Астраханской области 5 мая зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 564 подтверждённых случая. Подробности в материале: Астраханский минздрав сообщил о 29 новых случаях заражения коронавирусом

12:26 05.05.2020 29 новых случаев заражения подтверждено в Республике Калмыкия за последние сутки, данные опубликовал 5 мая региональный оперштаб. Об этом: В Калмыкии за сутки коронавирус выявили у 29 человек

12:29 05.05.2020 Большинство пациентов с COVID-19, которых лечат в Забайкалье, переносят заболевание в средней и легкой форме. Вместе с тем, как сказано сегодня, 5 мая, в официальном сообщении пресс-служба забайкальского губернатора, в регионе отмечается серьезный рост тяжелых форм течения болезни. «Уже шестеро пациентов моностационара Читы находятся на кислородной поддержке, из них трое — в реанимации», — пояснила министр здравоохранения региона Анна Шангина, комментируя информацию о том, что зараженного коронавирусом пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. «Состояние больной женщины 68 лет ухудшилось из-за сопутствующей патологии и потребовало подключения к аппарату ИВЛ. Вентиляция легких в данном случае осуществляется при помощи щадящей методики без наложения искусственных дыхательных путей через специальную герметичную маску», — пояснила чиновница. Она подтвердила опасения многих граждан: заболевание COVID-19 опасно тем, что поначалу оно может протекать бессимптомно, но затем резко дать осложнение в виде двусторонней пневмонии. Об этом: В Забайкалье отмечен рост тяжёлых форм заболеваемости COVID-19

12:35 05.05.2020 Промежуточную посадку совершит в аэропорту Уфы рейс из Турции с российскими туристами на борту. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. По сообщению пресс-службы ведомства, рейс Анталья — Ростов-на-Дону — Уфа — Москва прибудет в столицу Башкирии 5 мая. Об этом: В аэропорту Уфы готовятся к встрече борта из Турции

12:36 05.05.2020 В Пензенской области выявлены заражения новой коронавирусной инфекцией на 5 мая у 569 человек. За последние сутки положительные результаты тестов получили 30 жителей региона. Читайте подробнее: В Пензенской области выявили 569 случаев заражения SARS-CoV-2

12:37 05.05.2020 На Ямале по состоянию на 5 мая Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За весь период пандемии в ЯНАО на 5 мая подтверждено 820 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 133 человека, трое скончались. В стационарах лечение проходят 166 пациентов, 11 — в тяжёлом состоянии. Бессимптомно инфекция протекает в 65,5% случаях. В основном, в 86 новых случаях, заражения выявлены у вахтовиков на месторождениях. Подробности в материале: На Ямале выявлено более ста новых инфицированных коронавирусом

12:37 05.05.2020 Пять пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких в Белгородской области. За сутки заражение подтверждено у 39 жителей, сообщили 5 мая в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

12:38 05.05.2020 Микрин руководил и непосредственно участвовал в создании программного обеспечения для управления двигателем корабля «Буран», систем управления модулями МКС и различными спутниками. Он занимался разработкой цифровой системы управления космических кораблей «Прогресс М-М» и «Союз ТМА-М», модернизацией бортового комплекса управления «Прогрессов МС» и «Союзов МС». Об этом: Ушёл из жизни генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин: биография

12:38 05.05.2020 В Астраханской области 4 мая скончался шестой пациент с COVID-19. Об этом: В Астрахани подтверждён шестой летальный случай среди пациентов с COVID-19

12:40 05.05.2020 Онкологический диспансер в Республике Калмыкия закрыт на карантин, причиной стало выявление заражения коронавирусом у двух сотрудников учреждения. Подробности в материале: В Калмыкии онкодиспансер закрыли на карантин из-за коронавируса

12:42 05.05.2020 92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области 5 мая. По данным областного оперштаба, всего зафиксировано 1407 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом: В Калужской области подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом

12:43 05.05.2020 Олег Шеин: «Правоохранительные органы, тотальный контроль за выходом на улицу с применением QR-кодов, угрозы огромными штрафами — не поможет ничего, если ситуация в прямом смысле дойдёт до голода. Сейчас значительная часть граждан в прямом смысле осталась без средств к существованию». Читайте подробнее: «Для самоизоляции нужны деньги, а людям не на что жить!»

12:45 05.05.2020 В Северной Осетии возросло до девяти число смертей от болезней, осложнения которых были вызваны заражением коронавирусом. За минувшие сутки скончались еще двое пациентов, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Северной Осетии за сутки скончались еще двое пациентов с коронавирусом

12:49 05.05.2020 14 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки. Всего в регионе подтверждено 534 случая заражения коронавирусом, в том числе 210 в Вяземском районе и 105 — в Смоленске. Читайте также: В Смоленской области за сутки подтвердили 14 случаев заражения SARS-CoV-2

12:49 05.05.2020 Пандемия создала уникальные условия для развития внутреннего туризма во всем мире, и Россия не стала исключением. Вполне логично ожидать роста количества российских туристов, которые предпочтут провести летний отпуск 2020 года внутри страны. На данный момент 23% респондентов, которые обычно не отдыхают в России, летом 2020 года планируют провести отпуск в РФ. Такой отдых легче организовать, он не требует получения виз и связан с меньшими рисками, поскольку не зависит от открытия границ между странами и, на фоне валютных колебаний, скорее всего, будет более доступен россиянам в финансовом плане. Об этом редакции ИА REGNUM рассказала руководитель направления исследований в сфере туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова. На фото ИА REGNUM: отдых в Чарышском районе Алтайского края. Подробности в материале: Аналитический центр НАФИ: «Люди поедут отдыхать»

12:50 05.05.2020 В Ростове-на-Дону в моногоспиталях находятся 105 пациентов с коронавирусом. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону госпитализированы 105 пациентов с коронавирусом

12:52 05.05.2020 Перед введением масочного режима в Крыму увеличили производство масок, в данный момент этим занимаются не 3, а 11 предприятий. Об этом: Власти Крыма сообщили о кратном увеличении производства масок

12:57 05.05.2020 Носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях рекомендовали жителям Тульской области до 11 мая. Подробности в материале: В Тульской области ввели рекомендованный масочный режим

13:02 05.05.2020 «Президент заявлял о помощи каждому, потерявшему работу. Однако правительство решило на гражданах сэкономить. Причём на самых незащищённых. По сути, провело ревизию президентского поручения, — подчеркнул Федоров. — От многих политиков и лидеров мнений мы слышим, что людям нельзя давать деньги, так как они их «проедят». Странные заявления, особенно когда речь идёт о тех, кого официально лишили возможности работать. Ведь далеко не каждый способен молниеносно с нуля освоить интернет-профессию и начать зарабатывать в условиях экономического кризиса». Читайте подробнее: «У граждан просто закончились деньги на еду» — проблемы самоизоляции

13:02 05.05.2020 Порядка 90% новых заразившихся коронавирусом в Москве — люди в возрасте до 65 лет. Об этом сообщили 5 мая в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: Назван возраст новых пациентов с COVID-19 в Москве

13:03 05.05.2020 Резкое снижение трафика при пересечении российско-белорусской границы зафиксировано на контрольном пункте «Красная горка» в Смоленской области. Подробности в материале: В Смоленскую область из Белоруссии ежедневно въезжают около 70 человек

13:05 05.05.2020 В условиях пандемии каждая страна самостоятельно решает, как ей действовать и какие вводить ограничения для населения. Где-то выбирают строгую изоляцию, где-то — более мягкий режим, но с определенными условиями. Наверное, общим можно считать закрытие школ, детских садов, многих магазинов и, конечно, перевод значительной части сотрудников на работу в удаленном режиме. В результате во всем мире родители вынуждены больше времени проводить со своими детьми. Две семьи из двух стран — России и Нидерландов — с разной степенью ограничений для населения. У них намного больше общего, чем может показаться вначале. Все подробности — в материале ИА REGNUM. Читайте также: Жизнь на самоизоляции: в России и в Нидерландах

13:09 05.05.2020 За сутки новые случаи заражения коронавирусом в Омской области выявлены в том числе у 16 медработников и у двоих детей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, одному ребёнку пять лет, второму — четыре месяца. Читайте также: В Омской области коронавирусом заразились медики и младенец

13:18 05.05.2020 Первой жертвой COVID-19 на Вологодчине стала пожилая женщина. Врачи боролись за ее жизнь почти 2 недели Читайте подробнее: На Вологодчине зафиксирована первая смерть пациента с COVID-19

13:20 05.05.2020 В Тюменской области за прошедшие сутки выявлено 28 человек с положительными пробами на коронавирус. Об этом сообщила заместитель главы региона Ольга Кузнечевских. За весь период пандемии в Тюменской области на 5 мая зафиксировано 589 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них 215 человек выздоровело, четыре человека скончались. Об этом: В Тюменской области выявлены 28 новых заражённых коронавирусом

13:21 05.05.2020 В связи со значительным ростом случаев домашнего насилия в период пандемии необходимо в срочном порядке продумать механизм обращения жертвы в правоохранительные органы и центры по защите пострадавших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила, в частности, председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко, комментируя призыв российского омбудсмена Татьяны Москальковой отменить цифровые пропуска для пострадавших от рук домочадцев: «Рост числа случаев домашнего насилия, несомненно, связан с режимом самоизоляции и карантина. Причем проявление агрессии наблюдается даже в тех семьях, где раньше этого не было. Под удар попадают не только женщины, но и старики, и дети, над которыми издеваются их близкие, использующие агрессию в качестве разрядки. Нахождение длительное время в закрытом пространстве с одними и теми же людьми, стресс от возможности потерять работу и доход привносят свой вклад в эмоциональное состояние абьюзера, провоцируя его на насилие в отношении близких людей. Читайте также: О росте жалоб на домашнее насилие: под удар попали женщины, старики и дети

13:21 05.05.2020 В моногоспитале для пациентов с SARS-CoV-2, развёрнутом в Ростове-на-Дону на базе горбольницы № 20, родился первый ребенок. Читайте также: В ростовском моногоспитале для пациентов с SARS-CoV-2 родилась девочка

13:26 05.05.2020 Случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы на территории трёх городов и 14 районов Марий Эл. Подробности в материале: Случаи заражения коронавирусом выявлены в 17 городах и районах Марий Эл