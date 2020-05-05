Чебоксары, 5 мая, 2020, 06:48 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев назвал две основные причины роста числа инфицированных SARS-CoV-2. По его словам, они «лежат на поверхности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в вечернем видеообращении 4 мая.

Cap.ru В изолированной палате в БСМП

Два дня подряд в Чувашии установлены антирекорды по приросту числа заражённых коронавирусом: 3 мая выявлено 55 новых случаев инфицирования, 4 мая — 64. Всего в Чувашии выявлено 795 случаев заражения SARS-CoV-2.

«Причины такого резкого роста, к сожалению, лежат на поверхности. Первая причина — нарушение режима самоизоляции. Из более чем 300 человек, которые имеют соответствующие постановления Роспотребнадзора находиться дома, за последние сутки 47 нарушили названный режим. Эти нарушения зафиксированы системой геолокации. Людей не пугают ни большие штрафы, ни опасность заразить других. Вторая причина — это отсутствие симптомов. Большинство, около 90% больных в Чувашии, не имеют явных признаков заболевания», — сказал Олег Николаев, отметив, что некоторые заражённые, игнорируя предписание и меры защиты, «активно общаются с друзьями, родственниками и близкими», подвергая их здоровье и жизни опасности.

Чувашские власти отмечают, что нарушителей предписанного режима самоизоляции помогает выявить система удаленного мониторинга, в основе которой — технология геолокации по данным операторов мобильной связи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным чувашской полиции, составлено 1586 протоколов об административных правонарушениях на 30 тыс. рублей. Ранее был оштрафован на 15 тыс. рублей житель Моргаушского района, который, несмотря выявленное заражение коронавирусом и имея предписание Роспотребнадзора, нарушил карантин.

Отметим, что помимо административной ответственности, в России также введена уголовная ответственность за нарушение карантина: если оно повлекло массовое заболевание, то грозит до 700 тысяч рублей штрафа, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет. Если в результате скончался один человек, то предусмотрено до 2 млн рублей штрафа, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет. Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечёт по неосторожности смерть двух и более лиц, то могут грозить принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 7 лет.