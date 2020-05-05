Власти Чувашии объяснили резкий рост числа заражённых коронавирусом
Чебоксары, 5 мая, 2020, 06:48 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев назвал две основные причины роста числа инфицированных SARS-CoV-2. По его словам, они «лежат на поверхности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в вечернем видеообращении 4 мая.
Два дня подряд в Чувашии установлены антирекорды по приросту числа заражённых коронавирусом: 3 мая выявлено 55 новых случаев инфицирования, 4 мая — 64. Всего в Чувашии выявлено 795 случаев заражения SARS-CoV-2.
Чувашские власти отмечают, что нарушителей предписанного режима самоизоляции помогает выявить система удаленного мониторинга, в основе которой — технология геолокации по данным операторов мобильной связи.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным чувашской полиции, составлено 1586 протоколов об административных правонарушениях на 30 тыс. рублей. Ранее был оштрафован на 15 тыс. рублей житель Моргаушского района, который, несмотря выявленное заражение коронавирусом и имея предписание Роспотребнадзора, нарушил карантин.
Отметим, что помимо административной ответственности, в России также введена уголовная ответственность за нарушение карантина: если оно повлекло массовое заболевание, то грозит до 700 тысяч рублей штрафа, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет. Если в результате скончался один человек, то предусмотрено до 2 млн рублей штрафа, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет. Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечёт по неосторожности смерть двух и более лиц, то могут грозить принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 7 лет.