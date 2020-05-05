«Испытание и новые возможности»: чем заняться на карантине?
Москва, 5 мая, 2020, 06:27 — ИА Регнум. Мы все сейчас живем в непростое время, трудное и для учителей, и для школьников и их родителей: мы учимся онлайн, осваиваем новые формы самостоятельной учебной деятельности, электронные средства обучения. При этом мы остаемся дома, и это время необходимо потратить с пользой. Как же это сделать? Директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» кандидат педагогических наук, доцент Наталья Алтыникова поделилась советами с читателями ИА REGNUM:
«Прежде всего важно понимать, что любая неординарная ситуация в жизни — это одновременно и испытание, и новые возможности. Сейчас впервые мы оказались в ситуации длительной глобальной самоизоляции. Это редкая возможность делать то, на что обычно не хватает времени. Это период, когда необходимо прислушаться к себе, подумать о своих желаниях и планах на будущее, заняться самообразованием, совершить виртуальные путешествия по миру, «побывать» в лучших музеях и познакомиться с шедеврами мирового культурного наследия, начать изучать иностранные языки и др.
Родителям в это непростое время особенно важно сохранить эмоциональный контакт с ребенком, помочь ему адаптироваться к новым условиям жизни и учебы, поддержать его любимые занятия и постараться увлечь чем-то новым. Учителям важно учесть нестандартность нынешней ситуации и терпимее отнестись к неудачам детей в учебном процессе.
Даже, если у ребят что-то не получается, важно поддержать их старание, оценить продвижение вперед, одновременно выявить то, что не получилось, и наметить способы полноценного усвоения материала. В данной ситуации следует больше внимания уделить формированию умения ориентироваться в информационном пространстве, находить нужную информацию и критически относиться к публикациям в сети Интернет».
Как уже что сообщило ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель в России был нерабочим. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. В ходе совещания с губернаторами российский президент Владимир Путин заявил о необходимости продления нерабочих дней до 11 мая включительно.