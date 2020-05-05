Москва, 5 мая, 2020, 06:27 — ИА Регнум. Мы все сейчас живем в непростое время, трудное и для учителей, и для школьников и их родителей: мы учимся онлайн, осваиваем новые формы самостоятельной учебной деятельности, электронные средства обучения. При этом мы остаемся дома, и это время необходимо потратить с пользой. Как же это сделать? Директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» кандидат педагогических наук, доцент Наталья Алтыникова поделилась советами с читателями ИА REGNUM:

Цитата с сайта mos.ru Московская электронная школа

«Прежде всего важно понимать, что любая неординарная ситуация в жизни — это одновременно и испытание, и новые возможности. Сейчас впервые мы оказались в ситуации длительной глобальной самоизоляции. Это редкая возможность делать то, на что обычно не хватает времени. Это период, когда необходимо прислушаться к себе, подумать о своих желаниях и планах на будущее, заняться самообразованием, совершить виртуальные путешествия по миру, «побывать» в лучших музеях и познакомиться с шедеврами мирового культурного наследия, начать изучать иностранные языки и др.

Цитата с сайта resh.edu.ru Российская электронная школа

пройти тестирование на портале «Проектория», посетить сайты университетов, познакомиться с программами обучения. Воспользоваться возможностью узнать что-то новое, попробовать себя в разных делах: научиться монтировать видео, получить навыки обработки фотографий, посетить виртуальный музей или библиотеку, вместе с родителями посмотреть спектакль, интересный фильм и обсудить их. Старшеклассникам целесообразно подумать о будущей профессии, проверить свои склонности и познакомиться с возможностями университетов и колледжей. Для этого можно, посетить сайты университетов, познакомиться с программами обучения. Воспользоваться возможностью узнать что-то новое, попробовать себя в разных делах: научиться монтировать видео, получить навыки обработки фотографий, посетить виртуальный музей или библиотеку, вместе с родителями посмотреть спектакль, интересный фильм и обсудить их.

Родителям в это непростое время особенно важно сохранить эмоциональный контакт с ребенком, помочь ему адаптироваться к новым условиям жизни и учебы, поддержать его любимые занятия и постараться увлечь чем-то новым. Учителям важно учесть нестандартность нынешней ситуации и терпимее отнестись к неудачам детей в учебном процессе.

Даже, если у ребят что-то не получается, важно поддержать их старание, оценить продвижение вперед, одновременно выявить то, что не получилось, и наметить способы полноценного усвоения материала. В данной ситуации следует больше внимания уделить формированию умения ориентироваться в информационном пространстве, находить нужную информацию и критически относиться к публикациям в сети Интернет».

Цитата с сайта mos.ru Московская электронная школа

Как уже что сообщило ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель в России был нерабочим. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. В ходе совещания с губернаторами российский президент Владимир Путин заявил о необходимости продления нерабочих дней до 11 мая включительно.