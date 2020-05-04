Жуковский район, Калужская область, 4 мая, 2020, 19:32 — ИА Регнум. Почти 1,5 миллиона рублей пожертвований поступило в эти дни на расчётный счёт самого большого парка птиц в России, находящийся в селе «Совхоз Победа» Жуковского района Калужской области. Эти средства предназначены для кормления (фрукты, овощи, мясо, рыба, молочные продукты, живой корм) и лечения ветеринарными препаратами более 2500 экзотических птиц, рыб и зверей, которые представляют практически все уголки планеты. Об этом 4 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в парке птиц «Воробьи», который из-за эпидемии коронавирусной инфекции закрыт на карантин.

Birdspark.ru На средства благотворителей приобретены продукты и ветеринарные препараты для кормления и лечения питомцев парка птиц

Сейчас парк не работает для посетителей, но продолжает существовать в обычном режиме. Птицы и звери должны быть ежедневно накормлены, вольеры вычищены, растения в оранжереях и парке — ухожены и политы. И в столь сложных условиях самоизоляции работники парка организовали на своем сайте в интернете онлайн-экскурсии из вольеров для любителей живой природы.

Парк птиц «Воробьи» — это частный семейный проект, он не получает дотаций от государства. Парк существует на средства от продажи билетов и экскурсий. К концу марта, когда был объявлен карантин, в зоопарке фактически исчерпали собственные финансовые запасы, и случилось так, что нечем было кормить питомцев. Впервые за многолетнюю историю парка его сотрудники вынуждены просить помощь посетителей и всех неравнодушных к существованию «меньшим братьям».

«Помогите нам спасти наших редких птиц и зверей, сохранить их здоровье! Каждый рубль пожертвований будет потрачен на корм и содержание наших питомцев. Мы надеемся, что карантин скоро закончится, и вы снова сможете приехать к нам в гости. Кенгуру и пингвины, ламы и попугаи будут вам благодарны! Вы можете помочь нам, перечислив благотворительный взнос на покупку кормов и содержание животных на наш расчётный счёт в Сбербанк», — сообщается на официальном сайте парка птиц «Воробьи».