Кострома, 4 мая, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Костромские власти уточнили правила предоставления бесплатных земельных участков для выращивания овощей в регионе — передает корреспондент ИА REGNUM. Ранее сообщалось, что получить землю под огороды на сезон смогут только малоимущие и экономически пострадавшие от пандемии коронавируса граждане.

Алексей Орлов ИА REGNUM Огород

«Получить землю смогут все заинтересованные граждане, независимо от достатка. Главное условие — овощи они должны выращивать для себя, для своей семьи. Без продажи», — уточнили в департаменте АПК Костромской области.

Земли сельхозназначения и наделы в садовых товариществах, которые получат костромичи, сформированы в 14 муниципалитетах. А именно в Вохомском, Галичском, Кадыйском, Антроповском, Костромском, Красносельском, Нейском, Нерехтском, Павинском, Поназыревском, Шарьинском, Мантуровском, Волгореченском и Буйском районах области. В общей сложности для этих целей определили 1471 гектаров.

Участок предоставляется на один сезон, безвозмездно, без юридического оформления прав на землю. Для его получения костромичам необходимо обратиться в органы местного самоуправления. Предполагается, что мера поможет костромичам легче пережить период безработицы и экономических трудностей.