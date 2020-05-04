Кострома, 4 мая, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Председатель партии «Социальной защиты», депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов записал видео-обращение к Всемирной организации здравоохранения и главам всех государств, в котором раскритиковал существующие методы лечения инфекции и предложил альтернативный вариант борьбы с COVID-19.

Kosoblduma.ru Владимир Михайлов

По мнению господина Михайлова, справиться с распространением COVID-19 можно с помощью искусственного повышения температуры тела пациентов.

«Предлагаю метод лечения коронавирусной инфекции у людей, которые являются носителями заболевания без симптомов и заболевших на начальном этапе. Метод заключается в следующем: необходимо под наблюдением врача искусственно повышать температуру тела человека до 37−39 градусов в зависимости от физического состояния, и при этом увлажнять и подогревать вдыхаемый воздух до 40−50 градусов. При этом, пищу и жидкости принимать во время процедуры температурой не ниже 40 градусов. Метод станет своего рода стерилизацией организма человека от коронавирусной и других инфекций»

Также в видеообращении политик отметил, что в медицинских учреждениях созданы благоприятные условия для «выживания» вируса.

«Я критикую все органы здравоохранения, потому что сегодня всем известно, что коронавирус долгое время может сохраняться при температуре 20 C. А в санитарных нормах прописано, что в реанимациях и палатах, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, температура должна быть 18−20 градусов. Получается, что даже в медицинских учреждениях, где должны бороться с вирусами, созданы благоприятные условия»

В заключение Михайлов призвал граждан «не прятаться от вируса, сидя по квартирам».

В Костромской области Владимир Михайлов известен как бизнесмен, политик и изобретатель. С 2005 года Михайлов — депутат облдумы. В 2018 году выдвигал свою кандидатуру на выборах Президента России, годом позже выпустил книгу «Как я не стал Президентом». Кроме этого, Михайлов возглавляет костромскую фирму «Фэст», специализирующуюся на выпуске медицинских изделий первой необходимости.