Костромской политик предложил неожиданный метод борьбы с COVID-19
Кострома, 4 мая, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Председатель партии «Социальной защиты», депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов записал видео-обращение к Всемирной организации здравоохранения и главам всех государств, в котором раскритиковал существующие методы лечения инфекции и предложил альтернативный вариант борьбы с COVID-19.
По мнению господина Михайлова, справиться с распространением COVID-19 можно с помощью искусственного повышения температуры тела пациентов.
Также в видеообращении политик отметил, что в медицинских учреждениях созданы благоприятные условия для «выживания» вируса.
В заключение Михайлов призвал граждан «не прятаться от вируса, сидя по квартирам».
В Костромской области Владимир Михайлов известен как бизнесмен, политик и изобретатель. С 2005 года Михайлов — депутат облдумы. В 2018 году выдвигал свою кандидатуру на выборах Президента России, годом позже выпустил книгу «Как я не стал Президентом». Кроме этого, Михайлов возглавляет костромскую фирму «Фэст», специализирующуюся на выпуске медицинских изделий первой необходимости.