Калининград, 4 мая, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Региональный министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сегодня, 4 мая, дал прогноз самого тяжёлого периода для областного здравоохранения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, в региональном правительстве с помощью специалистов был смоделирован сценарий развития распространения инфекции. Как позитивный, так и негативный. При этом, по словам Кравченко, даже так называемый позитивный сценарий не выглядит оптимистично. «Я когда кому-то рассказывал позитивный сценарий, мне говорили: «негативный лучше не рассказывайте». Потому что позитивный тоже довольно-таки тяжёлый. (…) Тяжёлый период будет с 20 мая», — сказал Кравченко, добавив, что пока сегодняшняя динамика распространения инфекции совпадает с позитивным сценарием.

Всего за всё время эпидемии в области выявлено 524 случая заражения (121 человек выздоровел), умерли 11, остаются под медицинским наблюдением 1894 человека, в том числе 154 в условиях обсерватора.