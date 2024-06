Москва, 4 мая, 2020, 16:32 — ИА Регнум. День «Звёздных войн» отмечают 4 мая фанаты киноэпопеи во всём мире. Своеобразный праздник был основан из-за необычной игры слов в английском языке. Главным напутствием джедаев на протяжении всех фильмов франшизы была фраза «Да пребудет с тобой Сила» (англ. May the Force be with you). Фанаты саги придумали каламбур «Да пребудет с тобой 4 мая» (англ. May the Forth be with you, may — май, forth — четвёртый).

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Из-за пандемии коронавируса фанаты не смогут устроить костюмированные вечеринки или просто выйти на улицу, чтобы встретиться с другими поклонниками киноэпопеи, поэтому на официальном сайте «Звёздных войн» появились «5 способов отметить День «Звёздных войн» дома». Потоковый сервис Disney+, который принадлежит дочерней компании The Walt Disney Company, предлагает посмотреть документальный сериал «Дисней галерея: Мандалорец», состоящий из восьми эпизодов о съёмках нового телесериала во вселенной «Звёздных войн» «Мандалорец», который вышел 12 ноября 2019 года также на платформе Disney+. Кроме того, Disney+ предлагает посмотреть последний эпизод финальной трилогии — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Пользователям рекомендуют посмотреть другие проекты о вселенной Звёздных войн, включая другие документальные фильмы, вырезанные из картин саги сцены и многое другое.

Напоминаем, «Звёздные войны» — культовая киноэпопея режиссёра Джорджа Лукаса, включающая в себя 9 фильмов-эпизодов, два спин-оффа, один полнометражный мультфильм, телефильмы и анимационные сериалы, романы (в том числе и аудиороманы), повести и рассказы, комиксы и журналы, энциклопедии и художественные альбомы, игрушки, компьютерные игры и тому подобное. Последним фильмом саги стала картина «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Премьера состоялась 16 декабря 2019 года, и, с бюджетом примерно в 275 млн долларов, в мировом прокате фильм собрал более 1 млрд долларов США.

Цитата из к/ф «Звёздные войны Скайуокер. Восход» реж Джей Джей Абрамс. 2019. США Экипаж «Тысячелетнего сокола»

Интересные факты.

Несмотря на культовость, сага получила 4 антипремии «Золотая Малина», и ещё 14 номинаций на неё. «Звёздные войны: Эпизод II: Атака клонов» получил сразу две Золотые малины: за худший сценарий (Джордж Лукас и Джонатан Хейлс) и за худшую мужскую роль второго плана (Хейден Кристенсен, за роль Энакина Скайуокера). Все победы и номинации Золотой малины были присвоены трилогии-приквелу (Эпизод I — Эпизод III), и одну номинацию получил полнометражный мультфильм «Звёздные войны: Войны клонов» — номинация за худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат.

Радует одно — номинаций и премий Оскар у саги всё-таки больше: 10 статуэток и 26 номинаций. Самым успешным фильмом в этом плане является Эпизод IV: Новая надежда — он получил 6 статуэток Оскар, одну за особые достижения и 4 номинации.

Звёздные войны оказали огромное влияние на массовую культуру, поклонники этой франшизы придумали множество способов почувствовать себя частью киновселенной. Например, была разработана система фехтования в стиле Звёздных войн — саберфайтинг, существуют даже школы саберфайтинга, некоторые есть и в России, в частности, в Москве.

Также под влиянием саги возникло религиозное движение «джедаизм». В фильме существует орден Джедаев — это рыцари, адепты светлой стороны Силы, которая наделяет их сверхъестественными способностями. Сила — это поле, которое объединяет всех живых существ, объединяет Галактику.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод II Атака клонов» реж Джордж Лукас. 2002. США Академия Джедаев

«Российские джедаи» в основном отрицают религиозные основы течения и вкладывают эзотерический и философский смысл в движение. Основная практическая деятельность организаций джедаистов в России — это эзотерические и биоэнергетические техники, основанные на различных духовных системах и медитации.

Учение джедаев существует в виде Кодекса, описанного в книгах серии «Звёздные войны». Кодекс включает в себя пять истин: Нет эмоций — есть покой. Нет невежества — есть знания. Нет страсти — есть безмятежность. Нет хаоса — есть гармония. Нет смерти — есть Сила, (англ. There is no emotion, there is peace. There is no ignorance, there is knowledge. There is no passion, there is serenity. There is no chaos, there is harmony. There is no death, there is the Force.)

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года перед участниками инвестиционного форума «Россия зовёт» глава банка ВТБ Андрей Костин предстал на закрытой вечеринке в костюме Оби-Вана Кеноби — одного из ключевых персонажей саги. Первый зампред правления банка Юрий Соловьев выбрал образ Люка Скайуокера. Костин обратился к собравшимся: «Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ!». Приём проходил в стилистике «Звездных войн», именно поэтому руководители и пришли в тематических костюмах. Он также назвал в качестве девиза фразу из кинофильма — «да пребудет с нами Сила».

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда» реж Джордж Лукас. 1977. США Оби-Ван Кеноби сражается с Дартом Вейдером

В июне 2019 года Дарт Викторович Вейдер баллотировался на выборах депутатов по одномандатному избирательному округу в Одессе. В регистрационных документах уточнялось, что он занимает должность директора фирмы «Темная сторона силы». Выдвинут политической партией «Блок Дарта Вейдера».

Также в прошлом году костюм Дарта Вейдера, специально изготовленный для пятого эпизода «Звездных войн», планировалось продать на аукционе. Реликвию намеревались выставить на торги 4 мая. Комплекс, состоящий из 17 предметов, оценивался в 1−2 млн долларов США.