Киев, 4 мая, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает, что город Черкассы стал «символом сопротивления всей страны двойным стандартам».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Об этом она заявила 4 мая, комментируя конфликт местных властей Черкасс и центральной власти в Киеве относительно карантина, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Чем же провинился мэр? Вернул работу и возможность заработка тысячам людей, чьи семьи из-за бездумного карантина правительства президента Зеленского оказались на грани выживания. А еще решился назвать вещи своими именами и сказал, что закон должен быть одним для всех», — заявила Тимошенко.

Далее политик предложила свою защиту тем представителям местной власти, которые выступят против карантина.

«Батькивщина» не может спокойно наблюдать, как глава государства, который должен защищать права украинцев, системно нарушает закон. Мы становимся на защиту мэров от произвола президентской коалиции. Каждый мэр, каждый совет, каждый депутат, независимо от партийной принадлежности, — могут рассчитывать на мою поддержку. Вы можете обратиться ко мне в любой момент», — заявила Тимошенко, хотя и не уточнила, чем именно она может помочь представителям местной власти, несогласным с политикой Киева.

В завершение экс-премьер отдельно призвала президента Зеленского «не дразнить страну, которая и без того кипит от возмущения двойными стандартами» от нынешней власти.

ИА REGNUM напоминает, что ранее городская власть Черкасс во главе с мэром Анатолием Бондаренко своим решением ослабила карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая, хотя это идет вразрез с решениями правительства Украины. Сам мэр заявил, что ослабление карантина в городе «абсолютно безопасно», а преследования со стороны правоохранительных органов он не боится. 2 мая стало известно, что прокуратура Черкасской области начала расследование в отношении должностных лиц городского совета из-за принятия решения об ослаблении карантина в городе. Сегодня, 4 мая, должен был состояться допрос Бондаренко, однако он был перенесен на неизвестные сроки.