За сутки в Чувашии почти 50 пациентов с коронавирусом нарушили карантин
Чебоксары, 4 мая, 2020, 14:56 — ИА Регнум. В Чувашии с наступлением тёплой погоды жители стали массово не только уезжать на дачи, но и гулять, играть в командные игры и заниматься спортом. При этом нарушают режим самоизоляции не только здоровые граждане, но и жители, у которых выявлено заражение коронавирусом. Так, только за последние сутки 47 инфицированных человек проигнорировали карантин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы Чувашии.
По данным властей, более 300 жителям республики, у которых подтверждено заражение коронавирусом, Роспотребнадзор выписал предписания оставаться дома, чтобы не заражать других.
За нарушение карантина им грозит до 40 тыс. рублей штрафа.
Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов подчёркивает, что нарушающие режим самоизоляции «сами могут переносить заболевание в легкой форме, практически бессимптомно»:
Напомним, в Чувашии в результате заражения коронавирусом скончались восемь человек, все они — пожилые граждане, у которых были сопутствующие тяжёлые заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM, на 4 мая (10:55 мск) в Чувашии официально подтверждено 795 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки — 64. Выздоровели 134 человека. Под медицинским наблюдением остаются около 1,4 тыс. человек.