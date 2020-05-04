Чебоксары, 4 мая, 2020, 14:56 — ИА Регнум. В Чувашии с наступлением тёплой погоды жители стали массово не только уезжать на дачи, но и гулять, играть в командные игры и заниматься спортом. При этом нарушают режим самоизоляции не только здоровые граждане, но и жители, у которых выявлено заражение коронавирусом. Так, только за последние сутки 47 инфицированных человек проигнорировали карантин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы Чувашии.

ИА REGNUM 4 мая в Чебоксарах. На стадионе недалеко от школы № 56

По данным властей, более 300 жителям республики, у которых подтверждено заражение коронавирусом, Роспотребнадзор выписал предписания оставаться дома, чтобы не заражать других.

«Однако только за 3 мая в Чувашии выявили 47 нарушителей такого предписанного режима самоизоляции. Найти их помогли технологии геолокации», — говорят в пресс-службе.

За нарушение карантина им грозит до 40 тыс. рублей штрафа.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов подчёркивает, что нарушающие режим самоизоляции «сами могут переносить заболевание в легкой форме, практически бессимптомно»:

«Но они могут заразить лиц из группы риска: пожилых, людей с хроническими заболеваниями. И вот у них как раз коронавирусная инфекция может протекать в очень тяжёлой форме».

Напомним, в Чувашии в результате заражения коронавирусом скончались восемь человек, все они — пожилые граждане, у которых были сопутствующие тяжёлые заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 мая (10:55 мск) в Чувашии официально подтверждено 795 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки — 64. Выздоровели 134 человека. Под медицинским наблюдением остаются около 1,4 тыс. человек.