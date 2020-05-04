Чебоксары, 4 мая, 2020, 14:26 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Янтиковского района и его 21-летнего друга, которых подозревают в нападении на автоинспектора. Следствие считает, что они повалили на землю полицейского, чтобы дать возможность убежать отцу одного из них, который на своей машине пытался скрыться от полиции, но увяз в грязи. В результате страж порядка сделал восемь выстрелов, чтобы угомонить злоумышленников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Выстрел

События развернулись 3 мая 2020 года, в 4 утра, на автодороге Аниш, между Канашом и Янтиково. Следствие полагает, что проезжавший на дорожном участке ВАЗ-2109 (с признаками опьянения водителя) проигнорировал законное требование дежурившего автоинспектора и промчался дальше. Сотрудники полиции начали преследование на служебном автомобиле, во время погони «Жигули» съехали в поле и застряли в грязи.

Во время разбирательства и составления административного протокола подъехали ещё два автомобиля с 11 молодыми людьми, в числе которых был 20-летний сын задержанного и его 21-летний друг. На допросе они пояснили, что хотели уговорить стражей порядка не составлять протокол, но безуспешно.

«Тогда нарушитель попытался сбежать, а его сын вместе со своим другом, препятствуя законным действиям инспектора ДПС по задержанию нарушителя, повалили полицейского на землю и нанесли ему несколько ударов. Нарушитель с сыном сели в машину и попытались скрыться, но инспектор произвел восемь выстрелов по колесам автомобиля», — говорят в следственном управлении.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Кроме того, на водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ядринском районе Чувашии задержали водителя, который при попытке бегства разбил лобовое стекло патрульной машины. В ходе разбирательств установлено, что машина, которой управлял злоумышленник, принадлежит жителю Нижегородской области — госзнаки и свидетельство о регистрации транспортного средства были изъяты в связи с нахождением в розыске как утраченная спецпродукция.

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