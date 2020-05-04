Всеволожск, Ленинградская область, 4 мая, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Председателю правления общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» предъявлено обвинение по статье 243.1 УК РФ — «Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ». Об этом 4 мая сообщает пресс-служба СК РФ. Причиной стало безобразное состояние музея «Дорога Жизни».

Фото: пресс-служба СК РФ. Музей «Дорога Жизни» во Всеволожском районе Ленобласти

По данным следствия, музей «Дорога Жизни», входящий в состав Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, расположен в здании, являющемся с 1988 года объектом культурного наследия. С 2012 года здание принадлежит на праве собственности общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов».

Как отмечают в СК РФ, экспозиция музея размещена в одном из помещений, которое, как и всё здание, нуждается в ремонте. Таким образом условия эксплуатации архитектурного памятника и хранения экспонатов не соответствуют предъявляемым законом требованиям.

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Ранее по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина следственными органами СК России по Ленинградской области была начата проверка. По ее результатам и было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время правительством Ленинградской области принято решение о приобретении здания музея «Дорога Жизни». Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — отмечают в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.