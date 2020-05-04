Ульяновск, 4 мая, 2020, 11:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области официально подтверждены новые случаи заражения SARS-CoV-2, о которых 3 мая сообщал глава региона Сергей Морозов. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба

По данным на 4 мая (10:55 мск), за последние сутки в Ульяновской области официально установлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в регионе достигло 528.

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За сутки выздоровел один пациент. Всего переболели 84 человека.

Ранее ульяновские власти заявляли, что в настоящее время в сутки проводится более 1000 исследований на коронавирус. Всего в регионе работают девять лабораторий, на оснащение которых планируется направить более 73 млн рублей. Это позволит нарастить число исследований в двух больницах до 2 тыс. в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 4 мая выявили 877 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число выросло до 12 016 случаев.