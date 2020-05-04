Боровск, Калужская область, 4 мая, 2020, 12:25 — ИА Регнум. В Калужской области главным врачом Боровской районной больницы назначена бывшая и.о. министра здравоохранения Наталья Огородникова. Об этом написал на своей странице в социальной сети заместитель главы Боровского района Алексей Гераськин.

Admoblkaluga.ru Главным врачом Боровской районной больницы назначена Наталья Огородникова.

Ранее Огородникова занимал должность заместителя министра областного минздрава, а затем на протяжении месяца временно возглавляла ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, врио калужского губернатора Владислав Шапша принял решение отправить в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения области Наталью Огородникову. Исполнять обязанности министра здравоохранения назначен главный хирург Калужской области Алан Цкаев.