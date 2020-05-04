Санкт-Петербург, 4 мая, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Около 500 сотрудников и пациентов находящегося в Петербурге Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена, который почти месяц был закрыт на карантин из-за заноса коронавирусной инфекции, возвращаются домой.

Фото: instagram.com/drptashnikov/ Врачи НИИ Вредена покидают центр после почти месяца карантина.

Об этом 4 мая сообщает заведующий отделения патологии позвоночника и костной онкологии РНИИТО им. Р.Р.Вредена Дмитрий Пташников на своей странице в одной из социальных сетей.

НИИ Вредена вместе с сотрудниками и пациентами закрылся на карантин еще 8 апреля. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, коронавирусную инфекцию в центр мог занести один из сотрудников, который вышел на работу спустя несколько дней после поездки в Турцию. В отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

«Прошли 24 дня нашего карантина. Мы идем домой. Я рад сказать слова, что в нашем отделении все живы и здоровы. Часть пациентов уже дома со своими семьями, часть пациентов ожидают подтверждение на отсутствие вирусов носителей и тоже вернутся к своим семьям», — сказал Пташников.

После того, как сотрудники и пациенты РНИИ будут выписаны домой, они должны будут самоизолироваться еще на 14 дней.

«Убежден, что все проведут это время с огромной пользой», — отметил врач.

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