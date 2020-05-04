Кострома, 4 мая, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Количество инфицированных новым коронавирусом в Костромской области достигло 266. Об этом 4 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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За сутки SARS-CoV-2 подтвердился у еще 13 человек в Шарьинском районе, Нее, Костроме, Красном-на-Волге. По данным Роспотребнадзора, один из главных источников распространения вируса в регионе — родственники, возвращающиеся из других областей.

Под медицинским наблюдением в Костромской области находятся 738 человек, вылечились от нового заболевания 42 жителя региона. В среднем, длительность лечения и выздоровления от коронавирусной инфекции варьируется от 14 до 21 дня.