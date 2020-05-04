Калуга, 4 мая, 2020, 10:05 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша распорядился немедленно привлекать к ответственности организации, которые не соблюдают требования Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания 3 мая штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» В магазине покупатели не соблюдают обязательный масочный режим.

«К сожалению, наши магазины не активно участвуют в обязательном соблюдении масочного режима. Продавцы в большинстве своем работают в масках, покупатели приходят без них. Это угроза для жителей области. К введенным мерам не нужно относиться легкомысленно. Не стоит обслуживать тех, кто приходит за покупками без масок. Если магазин обслуживает таких покупателей, то принимать меры, вплоть до его закрытия. Тогда все наденут маски», — подчеркнул глава области. На заседании было отмечено, что региональным управление МВД России продолжается контроль соблюдения масочного режима. Всего выписан 1281 протокол об административных правонарушениях, а за прошедшие сутки — 38.

В Калужской области по состоянию на 3 мая всего зафиксировано 1217 случаев заражения коронавирусной инфекцией