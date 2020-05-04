Чебоксары, 4 мая, 2020, 06:20 — ИА Регнум. В МВД по Чувашии в преддверии 75-летия Победы стартовала акция «Экспонат с историей», в рамках которой будет рассказываться о предметах, хранящихся в музее истории органов внутренних дел республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

21.мвд.рф Служебное удостоверение

Многие работники милиции после нападения Германии стали проситься на фронт, за годы войны на фронт ушли более половины чувашских милиционеров. Постоянно писал рапорты с просьбой отправить его на фронт автоинспектор Шумерлинского ГОВД лейтенант милиции Матвей Иванов (1908−1943 годы), чьи личные вещи вошли в состав постоянной экспозиции МВД по Чувашии: служебное удостоверение, военный билет, служебная характеристика и написанный им рапорт.

«Уже второй год идет ожесточённая борьба советского народа против озверелого германского фашизма. В этой борьбе я хочу принимать личное участие и бороться с врагом лицом к лицу. Всю энергию, знания и жизнь отдам за честь и свободу нашего народа. Прошу отправить меня на фронт», — говорится в рапорте, написанном в августе 1942 года.

21.мвд.рф Характеристика

Но в Наркомате внутренних дел республики ему отказали в этой просьбе, указав на то, что в милиции тоже нужны люди и в тылу — тоже фронт.

1 июля 1943 года он погиб при задержании двух вооруженных преступников, пытавшихся ограбить продуктовый магазин.

21.мвд.рф Стенд, посвящённый автоинспектору Шумерлинского ГОВД лейтенанту милиции Матвею Иванову (1908-1943 годы),

Отметим, что в Чебоксарах есть Герой СССР, который до войны служил в милиции. Это Алексей Логинов, который во время войны был командиром пятой стрелковой роты 1183-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии. С 27 на 28 сентября 1943 года Логинов с 20 бойцами одним из первых начал форсирование Днепра, закрепившись на высоте. В течение всего дня отбивали многочисленные атаки противника, 28 сентября 1943 года Логинов от полученных ранений скончался. 15 января 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина (посмертно).

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