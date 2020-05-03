Ярославль, 3 мая, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Девять пациентов гематологического отделения Ярославской областной клинической больницы заразились коронавирусом во время лечения от основных заболеваний. Об этом рассказал главный гематолог области Валерий Лапин. Запись разговора с ним опубликовал региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом после сообщений в соцсетях дочери одной из заболевших.

Врач

Также заболели все врачи отделения гематологии кроме самого Лапина. Пациентов перевели в ЦРБ Ярославского района в Карабихе, которая перепрофилирована для лечения больных COVID-19. Среди заболевших есть и больные лейкемией. По словам Лапина, часть пациентов в удовлетворительном состоянии, часть — в среднетяжелом. Ухудшилось состояние после перевода у одного больного.

«После перевода ухудшилось состояние у одного пациента, но это обусловлено тем, что помимо вирусной инфекции у пациента нет ремиссии болезни. Там прогрессирует наше онкологическое заболевание. И сочетание двух серьезных патологий, вирусная инфекция и онко-гематологическая — очень серьезная проблема, является поводом к утяжелению состояния пациента», — рассказал Валерий Лапин.

Врач не сообщил, что стало причиной заражения пациентов и врачей отделения гематологии. По словам Валерия Лапина, в Ярославской ЦРБ больные принимают препараты от основных заболеваний, у двоих пациентов продолжается химиотерапия. Гематолог находится на связи с дежурными врачами клиники и ежедневно посещает больных.

Напомним, 23 апреля областной оперштаб сообщал об одном сотруднике гематологического отделения, у которого был выявлен коронавирус, из-за чего отделение было закрыто на карантин. Как выяснилось, масштабы заражения оказались более значительными.