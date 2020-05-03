Москва, 3 мая, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Телеканал НТВ показал запись концерта известной российской певицы Ольги Кормухиной и ее мужа, лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова на знаменитом у многочисленных поклонников хорошего рока «Квартирнике у Маргулиса».

ИА REGNUM Ольга Кормухина и Евгений Маргулис

Ольга Кормухина в присущем ей зажигательном стиле исполнила несколько своих признанных хитов. Особенностью этой передачи стали воспоминания Ольги об учебе в училище им. Гнесиных, работе в ансамбле в ресторане, о многих смешных и грустных случаев, что сопровождают жизнь звезды.

На «вечеринке» прозвучало и несколько баллад о любви. В последнее время они стали фирменным знаком в богатой творческой карьере певицы. Музыкальные критики отмечают глубокое и чувственное исполнение таких уже полюбившихся широкой публике песен как «Космическая», «Говори, не молчи», «Не отпускай моей руки», «Moscow Calling». Многие из этих композиций Ольга Кормухина поет в дуэте со своим мужем Алексеем Беловым.