Чита, 3 мая, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Заражение SARS-CoV-2 подтверждено у 20 пациентов пансионата «Яснинский» Оловяннинского района Забайкальского края. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает официальный сайт региона.

Правительство Забайкальского края В «Яснинском» пансионате зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом

Инфицированию подверглись 15 постояльцев и пять человек из числа обслуживающего персонала. Все они госпитализированы в Могойтуйскую больницу, оборудованную под моностационар.

«Всё меры по нераспространению вируса в учреждении соблюдены. Пансионат с 20 апреля находится на самоизоляции. Ранее там было выявлено четверо заболевших, среди них трое проживающих и один человек из персонала. Сейчас они проходят лечение в Чите», — заявила министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова.

Напомним, ГСУСО пансионат «Яснинский» — это стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (I и II, III групп старше 18 лет), полностью или частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности. Вместимость пансионата 250 койко-мест.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 мая, круг инфицированных в Забайкалье расширился сразу на 31 человека. А всего в крае подтверждено уже 198 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе у 25 детей.