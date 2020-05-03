Ульяновск, 3 мая, 2020, 12:30 — ИА Регнум. В Ульяновске началась «тотальная дезинфекция» дорог и общественных пространств силами сводного отряда из 2 тыс. человек. Работы начались с Засвияжья, где дезинфекцию будут проводить два дня подряд, сообщает администрация областного центра.

Ulmeria.ru Дезинфекция улиц

К работе привлечены силы сводного дезинфекционного отряда, созданного на базе ветеринарной службы, мэрии, спасателей. По данным администрации, в дезинфекции задействованы более 2 тыс. человек и свыше 120 единиц спецтехники.

«Будем обрабатывать очень серьёзно общественные территории: дороги, тротуары, прилегающие территории к детским садам и школам, аэропорт, железнодорожный и автовокзалы», — сказал глава Ульяновска Сергей Панчин.

2 и 3 мая дезинфекция проводится в Засвияжском районе, затем два дня — в Заволжском районе, 6 мая и 7 мая — соответственно в Ленинском и Железнодорожном районах.

В мэрии уточняют, что дезинфекция проводится с применением препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 мая, в Ульяновской области выявлено 499 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 38. Всего проведено 16 146 тестов на коронавирус. Выздоровели 78 пациентов.