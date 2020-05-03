Калуга, 3 мая, 2020, 12:34 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 12:00 3 мая всего зафиксировано 1217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперштаба региона.

Иллюстрация ИА REGNUM Калужская областная инфекционная больница

1097 человек находятся на лечении. 108 человек выздоровели, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (285), в Боровском районе (161), в Обнинске (154), Малоярославецком районе (125) и в Думиничском районе (80).

Напомним, по данным федерального штаба на 3 мая в Калужской области подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом.