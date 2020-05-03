Ханты-Мансийск, 3 мая, 2020, 11:50 — ИА Регнум. В Югре на 3 мая подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Оперативный штаб ХМАО

Итого с начала пандемии в ХМАО на 3 мая зафиксировано 449 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 138 выздоровели, четверо скончались.

Большинство инфицированных дислоцируется в Ханты-Мансийском районе — 209 человек, а также в Мегионе — 80 человек.