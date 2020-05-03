Калуга, 3 мая, 2020, 11:49 — ИА Регнум. 71 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Калужской области по данным на 3 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По состоянию на 15:00 2 мая всего региона зафиксировано 1136 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1019 человек находятся на лечении. 105 человек выздоровели, 12 человек умерли.

Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (271), в Боровском районе (157), в Обнинске (137), Малоярославецком районе (125) и в Думиничском районе (74).