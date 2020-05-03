Москва, 3 мая, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса в России ещё продолжается, и для борьбы с ней самоизоляция является очень важным условием. Однако если даже взрослые нарушают карантинные условия, то что уж говорить о детях, которым сейчас как никогда хочется погулять, особенно, когда на улицах становится тепло, а весна полностью вступает в свои права.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

Но научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития РАО Илья Лобанов полагает, что в сложившихся условиях родители и их дети должны руководствоваться одним качеством — самодисциплиной. В интервью ИА REGNUM он также отметил, что не стоит тешить себя надеждой, что экзамены отменят.

ИА REGNUM: Илья Анатольевич, что касается самодисциплины в такой непростой период, какой можете дать совет?

Илья Лобанов: В контексте подготовки к ОГЭ и ЕГЭ самодисциплина вполне актуальна. Тем более что впереди нас ждёт почти 10 праздничных дней, в которые обучение не производится даже в дистанционном формате. Потом ещё будет немного времени, когда продолжится (по крайней мере — в Москве и Московской области) формат дистанционного обучения. Эти дни нужно использовать правильно, особенно тем, кто будет сдавать итоговую аттестацию.

Мы знаем, что Министерство просвещения перенесло сроки основного государственного экзамена и единого государственного экзамена, но тем не менее они состоятся — и ЕГЭ — в полном формате.

ИА REGNUM: Что можете посоветовать?

Илья Лобанов: Конечно, если выбран какой-либо предмет, который будет сдаваться, особенно выпускниками 11-х классов, необходимо сейчас обратить внимание на наиболее трудные темы. В то же время, имея онлайн-доступ к различным ресурсам, можно, что называется, подтянуть материал, не останавливаться в решении заданий при подготовке к ЕГЭ. Это нормально, когда школьник знает, что его ждёт по тем материалам, которые есть в печатном виде или размещены в сети интернет.

Что касается самодисциплины, то это, конечно, очень хорошее качество, думаю, что у многих выпускников оно уже сформировано. Особенность самодисциплины состоит в том, что не кто-то внешний говорит о том, что нужно что-то делать при подготовке к любому экзамену, а сам ученик говорит себе: «Делаю я сам». Многие это вполне осознают, по крайней мере, те, с кем я общаюсь лично.

ИА REGNUM: Среди тех, с кем вы общаетесь, много ли учеников, испытывающих тревогу и волнение?

Конечно, дети переживают, особенно когда перемены случаются неожиданно. А здесь как раз такой случай — я не помню, чтобы когда-либо что-то подобное происходило: чтобы экзамены переносили, сдвигали по времени. Конечно, для учеников это создаёт определённую напряжённость. Но, с другой стороны, это не значит, что нужно прекращать подготовку и тем более — реагировать на всякие слухи о том, что экзамены, может быть, отменят. Точно не отменят. Нужно готовиться.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса, в России весь апрель был нерабочим, а школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию «Самоизоляция в РФ: как мы выживаем в новых реалиях».