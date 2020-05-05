Когда Россия поборет пандемию? Как скоро страна выйдет на плато по уровню заражения коронавирусом? Отменят ли режим самоизоляции после майских праздников? Об этом рассказывает ИА REGNUM .

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин поддержал данные ограничения и распространил их на столицу. Помимо этого, московский мэр распорядился отменить онлайн-уроки для столичных школьников на период с 1 по 11 мая.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к жителям страны заявил о продлении самоизоляционного режима до 11 мая включительно. По его словам, пик пандемии коронавируса ещё не пройден, а Россия стоит перед «новым, самым напряженным этапом эпидемии».

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В севастопольской больнице умер пациент, который был госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией. У него также было онкологическое заболевание.

Члены правления ПАО «Газпром» в ходе состоявшегося заседания правления корпорации приняли решение передать личные средства в размере одного должностного оклада каждого из них на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Подробности в материале: В Севастополе заражение коронавирусом подтвердили ещё у шести человек

Ещё шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Севастополе. Таким образом, за сутки количество заболевших достигло семи.

Читайте также: У медиков и пациентов онкоцентра в Петербурге выявлен коронавирус

У шести сотрудников и двух пациентов расположенного в Петербурге Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова выявлена коронавирусная инфекция.

Подробности в материале: В Ростовской области введут обязательный масочный режим

В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев .

Об этом: В Тверской области раздают миллион защитных масок

«Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей», — отметил Игорь Руденя.

К раздаче миллиона защитных масок бесплатно приступили волонтёры в Тверской области — акция проводится в рамках проекта по инициативе губернатора Игоря Рудени и стартовала 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Об этом: Главврач больницы в Коммунарке призвал москвичей остаться дома на праздники

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко призвал москвичей остаться дома на майские праздники. Врач опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook.

Читайте подробнее: В Удмуртии с 12 мая начнут работу призывные комиссии

В Удмуртии с 12 мая начнут работать все призывные комиссии республики. Отправлять призывников в места несения службы будут после 20 мая.

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил агентству ТАСС, что власти столицы будут стараться закрыть все лесопарковые зоны на майские праздники.

«Ситуация быстро меняется, и прогнозировать, когда именно мы можем выйти на так называемое плато, или когда уровень заболеваемости пойдет на спад — очень сложно», — сказала Ракова.

Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью ТАСС заявила, что власти столицы пока не могут дать прогноз по ситуации с пандемией коронавируса.

Жители РФ устали сидеть на карантине, и для них угроза сидеть дальше взаперти выше, чем угроза заболеть, считает политолог Геворг Мирзаян .

Прокуратура Хакасии внесла представление главе региона Валентину Коновалову в связи с невыплатой стимулирующих средств медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что более 20 сотрудников медучреждения заболели коронавирусом за время пандемии.

Подробности в материале: В Севастополе намерены ужесточить въезд в город

Власти Севастополя решили ещё больше ужесточить пропускной режим на границе региона. К пропускам для въезда в город и выезда из города добавляются QR-коды, которые по всем другим основаниям нужно будет получать через обращения к электронному сервису нашего ситуационного центра. В противном случае это будет считаться безосновательным нарушением режима самоизоляции.

В пресс-службе правительства Калининградской рассказали о двух смертях, которые произошли на фоне заболевания COVID-19.

В Петербурге разработали порядок признания врачей пострадавшими при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Распоряжение опубликовал городской комитет по здравоохранению. В акте о признании есть графа о вине врача в собственном заражении, в процентах.

Девушка в маске выходит из Боткинской больницы. Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте также: Все лесопарковые зоны Москвы закроют на майские праздники

Вход во все парки и особо охраняемые природные территории Москвы закроют на майские праздники. Об этом 30 апреля сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков .

18:20 30.04.2020

Московская полиция призывает горожан соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В преддверии майских праздников полиция напомнила москвичам о необходимости соблюдать самоизоляцию, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

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Читайте также: Полиция просит москвичей не покидать дома на майских праздниках

18:20 30.04.2020 В Санкт-Петербурге в последний день апреля и в канун начала длинных майских праздников отмечаются пробки на дорогах на выезд из города и низкий индекс самоизоляции горожан. Об этом 30 апреля сообщают сервисы «Яндекс». Читайте подробнее: «Все поехали на дачи»: в Петербурге — забытые пробки

18:29 30.04.2020 В Марий Эл до настоящего момента подтверждено 566 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От общего числа у 5,8% или у 33 инфицированных наблюдается тяжелое течение заболевания. Об этом: От общего числа пациентов с COVID-19 в Марий Эл 6% тяжело переносят болезнь

18:59 30.04.2020 В России на сегодняшний день не выявлено ни одного новорожденного с коронавирусом, среди беременных женщин инфекция наблюдается, но «распространена незначительно», сообщили в Минздраве России. Об этом: Минздрав заявил об отсутствии больных COVID-19 среди новорожденных в России

19:14 30.04.2020 Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отправлять нарушителей режима самоизоляции на уборку улиц. «Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают… из-за того, что они неделю не могут усидеть дома, мы не можем рисковать здоровьем людей», — сказал Кадыров на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

19:22 30.04.2020 Резкий скачок цен на средства индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса — проблема, характерная для всей страны. Рост связан и с изменением соотношения рубля к доллару, потому что многие маски закупаются за рубежом. Но на такие всплески должны реагировать специально предназначенные для этого органы — ФАС и прокуратура, заявил ИА REGNUM эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Дмитрий Краснов, комментируя саратовскую ситуацию с баснословными ценами на защитные маски, на которую обратили внимание в Госдуме. Об этом: На спекулятивный рост цен должны реагировать ФАС и прокуратура — эксперт

19:25 30.04.2020 Москвичам разъяснили правила оформления пропусков для поездки на дачу на майские праздники. Об этом 30 апреля сообщается на портале правительства столицы. Об этом: Москвичам объяснили, как уехать на дачу на майские праздники

19:27 30.04.2020 В Подмосковье готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок в общественных местах. Об этом на совещании заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Планируется, что жители региона будут надевать маски при выходе из дома. Контроль за ношением средств защиты будут ужесточать поэтапно. Читайте подробнее: Подмосковье готовится к поэтапному внедрению «масочного режима»

19:31 30.04.2020 Более 20 сотрудников больницы в подмосковной Коммунарке заразились коронавирусом за всё время пандемии, сообщил главный врач больницы Денис Проценко. Об этом: Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом

19:31 30.04.2020 Проезд в рекреационные и туристические зоны, а также в места массового скопления людей в городе-курорте Сочи будет перекрыт, а сами зоны будут находиться под наблюдением весь период майских праздников. Читайте подробнее: В Сочи во время майских праздников перекроют проезд в рекреационный зоны

19:34 30.04.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» не исключил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. «Динамика по заболевшим известна, она публикуется каждый день. И если смотреть день ко дню последние дней 5−6-7, то складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. Каждый день 2,5−3 тысячи заболевших, нет такого, чтобы рост», — сказал Собянин.

19:35 30.04.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией.

19:40 30.04.2020 В плане распространения коронавируса Москва не прошла даже половину пути. ОБ этом 30 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Глава столицы заявил, что за 10 дней количество госпитализаций увеличилось на 7 тысяч человек. Если эта тенденция сохранится и в течение еще 10 дней количество госпитализированных с коронавирусом увеличится ещё на 7 тысяч человек, то практически все ресурсы больниц будут задействованы на лечение этой категории пациентов. Читайте подробнее: Собянин о коронавирусе в Москве: мы прошли четверть пути

19:41 30.04.2020 За апрель в районные суды и к мировым судьям Петербурга поступило около 1 тыс. 600 дел о нарушении режима самоизоляции и связанных с ним правил. Об этом в последний день апреля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Об этом: За апрель суды Петербурга получили 1600 дел о нарушении самоизоляции

19:45 30.04.2020 Количество нарушений режима самоизоляции в Москве возросло. Об этом 30 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Больше стало нарушений. Хотя большинство людей соблюдает тот режим, который установлен в городе. Не надо смотреть, что сегодня лучше, завтра хуже, надо смотреть, как жили неделю назад и как сейчас», — сказал Собянин. Об этом: Собянин: в Москве стали чаще нарушать режим самоизоляции

19:48 30.04.2020 У председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина выявлен коронавирус. Об этом: Мишустин заразился коронавирусом, исполнять его обязанности будет Белоусов

19:48 30.04.2020 В рабочем поселке Атяшево по предписанию главного санитарного врача республики вводится карантин. Всего в Мордовии карантин действует на территории 10 населенных пунктов. Читайте также: В Мордовии карантин действует на территории 10 населенных пунктов

19:54 30.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления. Читайте подробнее: Путин пожелал Мишустину, заразившемуся коронавирусом, выздоровления

19:56 30.04.2020 Мнение о том, что от коронавируса умирают только пожилые люди, является иллюзией. Об этом 30 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Есть иллюзорная история, что умирают только люди в пожилом возрасте. Ничего подобного. Это главная группа риска, но умирают и молодые. Недавно умер известный бизнесмен, около 50 лет ему было, спортсмен, здоровый парень», — сказал Собянин. Об этом: Собянин: «Объективно вам говорю — это страшная болезнь»

19:58 30.04.2020 Первый вице-премьер России Андрей Белоусов будет временно исполнять обязанности председателя правительства Российской Федерации, пока Михаил Мишустин переносит коронавирусную инфекцию. Об этом: Исполнять обязанности главы правительства России будет Андрей Белоусов

20:03 30.04.2020 Режим цифровых пропусков начал действовать в Тульской области в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина с 09:00 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы. Подробности в материале: В Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков

20:06 30.04.2020 Тот факт, что коронавирусом заразился председатель правительства России Михаил Мишустин, является предостережением для всех. Об этом 30 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Никому не пожелаю этого. Человек, который, я точно знаю, постоянно проверяется, чтобы не было лишних контактов и оградить себя от этого заболевания, и вот какой факт мы имеем. Это сигнал всем нам. Давайте отложим популистские разговоры, что у нас всё замечательно, что проблемы пошли и давайте все погуляем», — сказал Собянин. Читайте подробнее: Собянин прокомментировал заражение Мишустина: «Это сигнал всем нам»

20:07 30.04.2020 Система, которая позволяет выявить в организме наличие антител на коронавирус, будет массово внедрена в Москве в ближайшее время. Об этом 30 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Надеюсь, что в течение недели — двух эти системы массово будут внедрены в Москве, и тестирование будет существенно улучшено. Все эти системы в государственных поликлиниках будут бесплатными», — сказал Собянин. Об этом: Собянин пообещал запустить систему анализа антител на коронавирус

20:15 30.04.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин признал проблему, которая сложилась с трудовыми мигрантами из стран Средней Азии в столице. Своё мнение относительно ситуации с мигрантами он озвучил 30 апреля в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, мигранты оказались в сложной ситуации. При этом в их среде активно распространяется коронавирусная инфекция. Подробности в материале: Собянин пообещал жестко пресекать преступления мигрантов

20:32 30.04.2020 Среди российских военнослужащих за последние сутки выявлено 24 новых инфицированных коронавирусом, сообщает пресс-служба Минобороны. Подробности в материале: Число выявленных военнослужащих РФ с COVID-19 возросло до 1068 человек

20:33 30.04.2020 В Северной столице состоялось досрочное открытие временного стационара для пациентов с COVID-19, развернутого в Первом Санкт-Петербургском государственном университете имени академика И.П. Павлова. Подробности в материале: В Петербурге досрочно открыли федеральный стационар для COVID-19

20:42 30.04.2020 Режим самоизоляции в Москве может быть продлён и после 11 мая. Об этом 30 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, однозначно сказать можно будет только после майских праздников. Однако если динамика не улучшится, то режим самоизоляции будет продлен. Читайте подробнее: Собянин не исключил продления самоизоляции в Москве после 11 мая

20:45 30.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что несмотря на заражение председателя правительства России Михаила Мишустина коронавирусом, без его мнения решения по экономическим вопросам приниматься не будут. Об этом: Путин: без мнения Мишустина решения по экономике приниматься не будут

20:47 30.04.2020 Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации. Подробности в материале: В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России

20:56 30.04.2020 В Вологодской области с 1 мая вводится масочный режим: жители региона будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Об этом: Жителей Вологодчины обязали носить защитные маски

20:58 30.04.2020 Количество сотрудников Росгвардии, осуществляющих патрулирование улиц в Москве, на майские праздники будет увеличено до 13 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Читайте также: Количество патрулей на улицах Москвы будет увеличено на майские праздники

21:11 30.04.2020 В Челябинске у оператора одного из региональных телеканалов подтверждён коронавирус. Об этом пишут местные СМИ. Читайте также: В Челябинске снимавший богослужение телеоператор заразился коронавирусом

21:20 30.04.2020 Пожилая женщина в медицинской маске. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

21:38 30.04.2020 Трое пациентов Архангельской областной клинической больницы, у которых диагностирован COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Двое из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Подробности в материале: Трое архангельских пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

21:55 30.04.2020 В Москве в общежитии Российского университета транспорта (РУТ) приняли дополнительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета. Ограничительные меры ввели 27 апреля в общежитии №2 РУТ в соответствии с приказом ректора университета Александра Климова. Для проживающих в здании студентов обеспечили доставку трехразового питания в одноразовой посуде. Питание будет поставляться во все дни, включая праздники. Также в помещениях общежития проводят санитарные уборки с помощью дезсредств, обеспечена круглосуточная охрана. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что несколько студентов университета были госпитализированы из общежития с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В общежитии РУТ ввели дополнительные меры после госпитализации студентов

22:04 30.04.2020 Архангельских врачей, работающих с «коронавирусными» пациентами, до сих пор не обеспечили горячим питанием. Подробности в материале: Архангельские врачи попросили обеспечить их горячим питанием

22:10 30.04.2020 В Москве за сутки скончались 47 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 658 человек, сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте подробнее: В Москве за день скончались 47 пациентов с COVID-19

22:36 30.04.2020 Предполагалось, что уже 1 мая граждане РФ сядут на самолет «Аэрофлота», чтобы отправиться в Москву с промежуточной посадкой в Петербурге. Но рейс отложили. Читайте также: Вывозной рейс из Таиланда в Россию перенесли на сутки

23:04 30.04.2020 Более 70% населения Тверской области продолжают работу в реальном секторе экономики в условиях временных ограничений, об этом заявил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире канала «Россия 24» (Тверь) 30 апреля. «Ряд предприятий Верхневолжья, в том числе малый и средний бизнес, продолжают работать в режиме развития региональной и федеральной экономики, при этом соблюдая все меры санитарной безопасности. По данным областных министерств экономического развития и промышленности, в настоящее время работают порядка 443 тысяч человек, занятых в реальном секторе экономики, во внебюджетных организациях — это более 70% от общей численности всего работающего населения региона», — цитирует пресс-служба облправительства Игоря Руденю. Читайте также: В Тверской области трудятся более 70% работающего населения региона

23:15 30.04.2020 1,5 тыс. коек для заражённых коронавирусом развернут в Тверской области, об этом заявил 30 апреля губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» (Тверь). Глава региона отметил, что в Тверской области выполнено поручение президента РФ по развёртыванию коек, определённых нормативом Минздрава России, однако работа будет продолжена. Читайте подробнее: В Тверской области развернут 1,5 тыс. коек для заражённых коронавирусом

23:24 30.04.2020 В Мурманской области за сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число подтверждённых случаев опасной инфекции составляет 1313. Читайте также: 1313 заразились коронавирусом в Мурманской области

23:56 30.04.2020 Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало субъектам Федерации завершить обучение в 9-х и 11-х классах до 5 июня, а обучение 10-х классов — до 30 мая. Читайте подробнее: Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

00:04 01.05.2020 Познавательную онлайн-программу в Москве подготовили 20 парков. В нее вошли и мастер-классы по фотографии и живописи, и лекции по литературе и искусству. Подписчикам уже доступны более 200 бесплатных творческих и образовательных видео, которые можно посмотреть в любое время. Об этом: Парки Москвы предлагают познавательную онлайн-программу

01:39 01.05.2020 Послы в России трёх европейских стран: Германии — Геза Андреас фон Гайр, Австрии — Йоханнес Айгнер и Швейцарии — Ив Россье, — передали для наиболее пострадавших от нового коронавируса жителей Москвы средства индивидуальной защиты и продукты питания. Об этом посольство Германии сообщает 1 мая на своей странице в Facebook. Читайте подробнее: Посольства Германии, Швейцарии и Австрии собрали помощь москвичам

03:17 01.05.2020 Из Каира в Москву на 1 мая запланирован рейс национальной авиакомпании EgyptAir, который должен забрать оставшихся в России египтян и привезти в Москву застрявших в Египте из-за коронавируса граждан России. Об этом консульский отдел посольства России в Египте 30 апреля сообщает на своей странице в Facebook. Читайте также: Граждане России вернутся рейсом EgyptAir, вылетающим в Москву за египтянами

03:45 01.05.2020 Самоизоляция позволила избежать взрывного роста заболеваемости коронавирусом в Приморье. Читайте подробнее: В Приморье режим самоизоляции снизил рост заражения коронавирусом

04:14 01.05.2020 Студенты-медики в Приморье помогают врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В Приморье студенты-медики активно помогают врачам в борьбе с коронавирусом

04:27 01.05.2020 За минувшие сутки в Приморье выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом: В Приморье число заражённых коронавирусом увеличилось на 27 человек

04:52 01.05.2020 В Магаданской области на 1 мая зарегистрировано 110 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявлено девять новых инфицированных. Об этом: На Колыме за сутки выявили девять новых заражённых коронавирусом

04:57 01.05.2020 В Новосибирской области накануне вечером, 30 апреля, из больниц выписаны 27 пациентов, вылечившихся после заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: Выписаны ещё 27 новосибирцев, лечившихся после заражения коронавирусом

05:45 01.05.2020 Власти Приморского края заявили, что открытие навигации маломерных судов откладывается до стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса. Читайте также: В Приморье из-за коронавируса отложили открытие навигации

06:06 01.05.2020 Хабаровский край стал лидером в ДФО по количеству излечившихся от COVID-19. По состоянию на 30 апреля из стационаров выписано 73 пациента. Об этом: Хабаровский край стал лидером в ДФО по числу излечившихся от COVID-19

06:28 01.05.2020 В Бурятии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 325. Об этом: В Бурятии за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

06:29 01.05.2020 На Камчатке за сутки выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев достигло 281. Читайте подробнее: На Камчатке стремительно растёт количество заражений коронавирусом

06:32 01.05.2020 Новых 25 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Хакасии за прошедшие сутки, завил глава региона Валентин Коновалов 1 мая на своей странице в Instagram. Подробности в материале: В Хакасии выявили еще 25 зараженных коронавирусом

06:34 01.05.2020 В Горном Алтае за минувшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 35. Читайте также: Ещё два случая заражения коронавирусом подтвердили на Алтае

06:38 01.05.2020 Всего по состоянию на 1 мая в Хакасии подтверждено 257 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Хакасии подтверждено 257 случаев заражения коронавирусом

06:44 01.05.2020 На 30 апреля банками Магаданской области одобрено 23 заявки от предпринимателей на выдачу беспроцентных зарплатных кредитов на 63 млн рублей. На рассмотрении ещё 14 заявок на 23,3 млн рублей. Об этом: На Колыме бизнес получил зарплатные кредиты на 63 млн рублей

06:45 01.05.2020 Работники городского хозяйства Москвы приступили к подготовке площадок для строительства 44 временных госпиталей на 10 тысяч коек, сообщил 30 апреля заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков в интервью «Российской газете». Об этом: В Москве развернут 44 временных госпиталя для борьбы с коронавирусом

06:51 01.05.2020 В Свердловской области жители девяти муниципалитетов обязаны носить маски. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Читайте также: Жители девяти свердловских городов обязаны носить маски и паспорта

06:55 01.05.2020 Сахалин идёт на беспрецедентные меры для предотвращения завоза коронавируса на острова. Выездные бригады сахалинских медиков, обеспеченные необходимым оборудованием, приступили к работе в аэропортах вылета на Сахалин. Первыми точками стали Новосибирск и Владивосток. Один пассажир во Владивостоке к вылету допущен не был — у него обнаружили коронавирус. В ближайшие дни аналогичные бригады сахалинских врачей начнут работу в Москве, Хабаровске и Новосибирске. Читайте подробнее: Вылетающих на Сахалин проверяют на коронавирус в аэропортах отправления

07:16 01.05.2020 В Чувашии в связи с началом дачного сезона в муниципальных образованиях поручено закрыть все зоны массового отдыха, чтобы исключить вероятности скопления людей. Об этом: В Чувашии закрывают зоны массового отдыха

07:19 01.05.2020 На майские праздники необходимо соблюдать режим самоизоляции, сообщили 1 мая в администрации Томской области. Об этой необходимости напомнил Роспотребнадзор. Томичи не должны посещать людных мест и устраивать встречи с близкими и знакомыми. В случае выхода из дома необходимо соблюдать социальную дистанцию. Читайте подробнее: Томичам напомнили о «первомайской» самоизоляции

07:26 01.05.2020 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

07:27 01.05.2020 В столице Чувашии в связи с падением пассажиропотока в майские праздники сокращают число рейсов общественного транспорта. Об этом: В Чебоксарах троллейбусы станут ходить реже

07:33 01.05.2020 Под прикрытием COVID-19 возможны репрессии против врачей, в том числе и руководителей больниц. Об этом в Facebook написал депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв. Читайте также: На Урале депутат опасается репрессий против врачей

07:42 01.05.2020 В Оренбургской области продлен режим самоизоляции до 11 мая. Губернатор Денис Паслер подписал соответствующий указ. Однако происходит смягчение спецрежима. В частности, разрешена работа объектов розничной торговли, находящихся на территориях торгово-развлекательных комплексов, моллов и рынков. Деятельность возможна при условии, что у объекта имеется самостоятельный вход с улицы. Читайте подробнее: В Оренбуржье разрешили работу рынков и торговых комплексов

07:44 01.05.2020 Общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Алтайском крае увеличилось до 423 человек. Причём, как сообщает региональный оперативный штаб, только за последние сутки в регионе выявили 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из общего числа инфицированных только в 40 случаях речь идёт о завезённом в край вирусе, в 312 случаях имел место контакт с ранее заболевшими. Причём, у 288 заразившихся симптомы болезни не проявляются, у 64 пациентов выявлена внебольничная пневмония, в 71 — ОРВИ. Читайте подробнее: В Алтайском крае выявили 423 зараженных SARS-CoV-2

07:45 01.05.2020 В Бурятии на майские праздники намерены усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции. Как сообщилиИА REGNUMв пресс-службе правительства республики, мобильные группы будут работать в местах массового нахождения людей. Читайте подробнее: В Бурятии на майские праздники усилят работу мобильных групп

07:58 01.05.2020 В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая журналистам эксперт центра Агаси Тавадян. Читайте подробнее: В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

08:03 01.05.2020 Врачи Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае в социальных сетях просят собрать им защитные средства, вёдра и тряпки. Читайте также: В провинции Хабаровского края медики просят помощи в соцсетях

08:10 01.05.2020 С момента начала работы в условиях распространения коронавируса в Омской области провели 36 639 исследований, в том числе за последние сутки — 2404. Об этом сообщили 1 мая в областном министерстве здравоохранения. Подробности в материале: В Омской области провели более 36 тысяч исследований на коронавирус

08:18 01.05.2020 На сегодняшний день в России удалось существенно снизить темпы заражения коронавирусом. Об этом в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Она уточнила, что прирост новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 снизился и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне. Читайте также: Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19 — Скворцова

08:28 01.05.2020 Больным аллергией следует в максимальной степени внимательно соблюдать рекомендации по соблюдению режима самоизоляции во время пандемии нового коронавируса. Об этом 1 мая рассказал доктор наук, профессор, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

08:31 01.05.2020 В петербургской больнице Святого Георгия, перепрофилированной под прием больных с COVID-19, из-за поломки стеллажа разлилось 100 литров концентрированной перекиси водорода. Идет ликвидация последствий ЧП. Об этом: В лечащей COVID-19 больнице Петербурга разлилось 100 л перекиси водорода

08:32 01.05.2020 В Туве за последние сутки подтвердили ещё один случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число выявленных случаев достигло 40. Об этом: В Туве выявили новый случай заражения коронавирусом

08:32 01.05.2020 Летние каникулы российских школьников должны быть полноценными, пробелы в знаниях будут восполнены в следующем учебном году. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания с руководителями региональных органов управления образованием. Читайте также: Минпросвещения: летом школьники должны полноценно отдохнуть

08:37 01.05.2020 В Перми в клинической больнице «РЖД-Медицина» Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту массового заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Пермская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об основах охраны здоровья граждан. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре. Читайте также: Из-за массового заражения коронавирусом в больнице Перми проводят проверку

08:43 01.05.2020 В Челябинской области за сутки умерли ещё два пациента с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона. Об этом: В Челябинской области умерли два пациента с COVID-19

08:44 01.05.2020 В Петербурге за апрель 2020 года в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, коронавирусная инфекция подтвердилась у 111 сотрудников. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. При этом медучреждение не было перепрофилировано на приём пациентов с COVID-19. Читайте также: В НИИ скорой помощи в Петербурге коронавирусом заразились 111 сотрудников

08:49 01.05.2020 Возврат купленных в аптеке лекарственных препаратов возможен только в случае, если они ненадлежащего качества, или были проданы с распространением ненадлежащей информации. Такие же правила действуют при покупке лекарств онлайн, сообщает 1 мая пресс-служба Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре назвали условия возврата купленных онлайн лекарств

08:53 01.05.2020 В Челябинской области за сутки выявлен ещё 31 заболевший COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 31 заболевшего COVID-19

09:03 01.05.2020 В учреждениях и организациях Министерства культуры РФ до 11 мая продлены меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ опубликован на сайте федерального ведомства. Подробности в материале: Меры по борьбе с пандемией в организациях Минкультуры РФ продлены до 11 мая

09:04 01.05.2020 Медики Еврейской АО вылечили 13 пациентов с коронавирусом. Читайте подробнее: В Еврейской АО врачи вылечили 13 пациентов с коронавирусом

09:10 01.05.2020 Ограничительные меры, введённые в целях предотвращения распространения коронавируса, в Тульской области продлены до 11 мая, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Об этом: В Тульской области продлили ограничительные меры

09:12 01.05.2020 В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб. Об этом: В Новосибирской области выявлено ещё 55 случаев заражения коронавирусом

09:15 01.05.2020 Ограничения, введённые в России в связи с распространением коронавируса, будут отменять постепенно. Сначала людям разрешат пробежки и прогулки с детьми, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в опубликованном 1 мая интервью ТАСС. Подробности в материале: Попова рассказала, какие ограничения отменят первыми

09:17 01.05.2020 Сотрудники медицинских учреждений Приморья, ведущие борьбу с коронавирусом, помимо федеральных доплат, получат доплаты из краевого бюджета. Также губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился доплачивать тем медработникам, которые работают с пациентами с диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом: В Приморье медикам доплатят за борьбу с коронавирусом и пневмонией

09:20 01.05.2020 В Адыгее 25 тыс. продуктовых наборов будут отправлены нуждающимся. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на базе единого поставщика продовольствия, закупаемого в рамках поддержки малообеспеченных граждан в период борьбы с коронавирусом, и пообщался с волонтёрами, сообщили 1 мая в пресс-службе главы республики. Читайте также: В Адыгее нуждающимся доставят 25 тыс. продуктовых наборов

09:21 01.05.2020 В Саратовской области на 1 мая общее число выявленных заражений коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 487 случаев, за сутки зафиксировано 49 новых зараженных. Основное количество зараженных — 30 человек — в Вольском районе в психоневрологическом интернате. Из них у 29 человек заболевание протекает бессимптомно, один человек госпитализирован. Читайте также: В саратовском интернате выявлено 30 случаев заражения SARS-CoV-2

09:27 01.05.2020 Надежность российских тест-систем для выявления коронавируса подтверждена более чем в 20 странах, куда они были направлены. Вероятность ложных результатов сведена к минимуму, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в опубликованном 1 мая интервью ТАСС. Читайте также: Роспотребнадзор: отечественные тест-системы коронавирус не пропустят

09:29 01.05.2020 Национальный родительский комитет (НРК) предложил оказывать супругам, которые находятся на грани развода, бесплатную психологическую помощь. Как сообщила председатель НРК Ирина Волынец, эта мера необходима в связи с возможным увеличением числа расторжений брака на фоне сложной психологической ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Семьям на грани развода в РФ предложили предоставлять бесплатных психологов

09:34 01.05.2020 За последние сутки в Якутии зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 12 в офтальмологической больнице. Подробности в материале: В Якутии выявлен крупный очаг коронавируса в офтальмологической больнице

09:35 01.05.2020 За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровел ещё 631 человек. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек», — сказала Ракова. Подробности в материале: В Москве за сутки от коронавируса выздоровел ещё 631 человек

09:36 01.05.2020 В Оренбурге семье врачей областной больницы № 2 подарили квартиру. Сертификат на трехкомнатную квартиру губернатор Денис Паслер передал семье Виталия и Елены Солодовниковых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве. Виталий работает терапевтом, Елена — кардиологом. С самого начала пандемии лечат пациентов, зараженных коронавирусом. В семье растет дочь. С того момента, как родители начали работать в COVID-центре, девочка живет с бабушкой в самоизоляции. Читайте также: В Оренбурге семье медиков подарили квартиру

09:37 01.05.2020 Взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России удалось избежать. Важно, чтобы темпы прироста не увеличивались, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в опубликованном 1 мая интервью ТАСС. Об этом: Глава Роспотребнадзора: мы успели подготовить систему здравоохранения

09:37 01.05.2020 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жительниц региона временно не беременеть из-за пандемии коронавируса. Об этом глава региона сообщил в Instagram. По словам Куйвашева, специалисты пока не знают, какие последствия несёт зараза как для матери, так и для новорождённых. «Препараты, применяемые в лечении тяжелых форм коронавируса, противопоказаны при беременности», — добавил губернатор. Воздержаться от начала новых лечебных циклов до конца пандемии просят и российские, и международные организации, связанные с репродуктивной медициной. Об этом: Глава Среднего Урала попросил женщин пока не беременеть

09:38 01.05.2020 Медики скорой помощи в Амурской области получили защитные костюмы местного производства. Для их изготовления по поручению губернатора региона Василия Орлова было выделено 1,5 млн рублей. Подробности в материале: В Приамурье медики получили защитные костюмы местного производства

09:39 01.05.2020 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщил 1 мая региональный оперштаб. В числе тех, у кого заражение подтверждено за последние сутки, — двое годовалых детей, самому старшему пациенту — 85 лет. Состояние пациентов удовлетворительное. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки коронавирус подтвердили у 63 человек

09:42 01.05.2020 Защитные маски и витамин С использует для защиты от коронавируса нового типа глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она рассказала в опубликованном 1 мая интервью ТАСС. «Я стараюсь все время держать руки чистыми, при необходимости надевать маску, она всегда со мной», — сказала Попова. Подробности в материале: Глава Роспотребнадзора рассказала, как защищается от коронавируса

09:43 01.05.2020 Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников российских предприятий ракетно-космической отрасли достигло 173 человек, 6 человек скончались. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом: Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом сотрудников Роскосмоса

09:49 01.05.2020 В период распространения коронавирусной инфекции не следует прибегать к диетам, которые основаны на дефиците калорий или исключают основные питательные вещества. Это может быть чревато для здоровья. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии Екатерина Бурляева. Подробности в материале: Названы диеты, повышающие риск заразиться коронавирусом

09:50 01.05.2020 На Ямале более 500 тыс. лицевых масок и 65 тыс. пар защитных перчаток, кожный антисептик, приобрёл для силовых ведомств департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Кроме того, приобретены дезинфицирующие средства для помещений и бесконтактные термометры для измерения температуры тела для сотрудников полиции, судебных приставов, Росгвардии, прокуратуры, спасателей, военкомата, уголовно-исполнительной инспекции. Не забыты и волонтёры регионального штаба, которые получили тысячу масок и две тысячи пар защитных перчаток. Добровольные помощники сейчас могут оказывать помощь изолированным гражданам, не беспокоясь за своё собственное здоровье. Читайте подробнее: Силовиков и волонтёров Ямала обезопасили от коронавируса

09:53 01.05.2020 В Удмуртии по состоянию на 1 мая выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 244 случаев. Читайте также: В Удмуртии подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом

09:54 01.05.2020 В Оренбурге для областной инфекционной больницы приобретен компьютерный томограф. Об этом во время совещания с врачами объявил губернатор Денис Паслер. Такое оборудование для медучреждений данного профиля в регионе приобретается впервые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве. Глава региона подчеркнул, что теперь не нужно будет возить пациентов для обследования из инфекционной больницы в другие медучреждения. «Уверен, что врачам новое приобретение поможет быстрее ставить диагноз и оперативнее начинать необходимое лечение», — сказал Паслер. Главный врач областной инфекционной больницы Андрей Попов заявил, что качество диагностики выйдет на новый уровень. Ведь компьютерная томография стала одним из главных инструментов распознавания COVID-19. «Теперь мы сами будем диагностировать пневмонию и следить за динамикой. А по окончании пандемии этот аппарат позволит нам более детально обследовать больных с пневмонией и ВИЧ», — сказал медик и поблагодарил за дорогой подарок. Читайте также: Для инфекционной больницы в Оренбурге приобретён компьютерный томограф

10:00 01.05.2020 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, у которого был выявлен коронавирус, не покинет свой пост после лечения, как об этом написал ряд СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков ответил на вопрос об уходе Мишустина с поста премьер-министра

10:01 01.05.2020 За весь период действия режима самоизоляции составлено более 600 протоколов на организации, нарушившие социальную дистанцию. Об этом агентству РИА Новости заявил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. «Всего на данный момент было составлено более 600 протоколов в отношении организаций-нарушителей за необеспечение режима социального дистанцирования», — сказал Данчиков. Читайте подробнее: Более 600 нарушителей в Москве оштрафовали за нарушение дистанции

10:02 01.05.2020 Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средства индивидуальной защиты передали бизнесмены в больницу Самары. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области. По сообщению пресс-службы ведомства, представители энергетической организации ООО «Солар Системс» поставили в больницу им. Середавина один аппарат ИВЛ, шесть тысяч масок-респираторов и 900 защитных очков. Подробности в материале: Бизнесмены передали в больницу Самары аппарат ИВЛ и средства защиты

10:04 01.05.2020 Смотреть салют в честь Дня Победы из своих домов призвал горожан мэр Белгорода Юрий Галдун. Центральную площадь города и другие площадки закроют для посещений, предупредил градоначальник 1 мая на своей странице в социальной сети. Читайте также: Мэр Белгорода: на День Победы любуйтесь салютом из дома

10:05 01.05.2020 В Пермском крае за стуки, на утро 1 мая, ещё 4 человека выздоровели от коронавируса, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Из COVID-центра выписаны трое мужчин, в Чайковском стены больницы покинул ребенок. На сегодняшний день в регионе общее число выздоровевших составляет 95 человек. Читайте подробнее: В Прикамье выздоровели 95 пациентов с коронавирусом

10:06 01.05.2020 Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к жителям с экстренным заявлением, в котором попросил в период майских праздников максимально следовать режиму самоизоляции и советам врачей. Читайте также: Губернатор Приморья обратился с экстренным заявлением: счёт идёт на сотни

10:11 01.05.2020 Обследование на коронавирус в Петербурге за последние сутки прошли 7362 человека, сообщили 1 мая в городском оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Читайте подробнее: В Петербурге вновь сократилось количество тестов на коронавирус

10:20 01.05.2020 Из-за режима самоизоляции в Хабаровске отложили запуск фонтанов. Читайте также: В Хабаровске отложили запуск фонтанов из-за коронавируса

10:24 01.05.2020 Более 211 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с распространением в России коронавируса нового типа. Об этом говорится в опубликованном 1 мая информационном бюллетене Роспотребнадзора. Подробности в материале: В РФ более 211 тыс. человек остаются под наблюдением из-за SARS-CoV-2

10:24 01.05.2020 За сутки в Москве выздоровел после прохождения лечения от коронавирусной инфекции 631 пациент. Об этом 1 мая сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Подробности в материале: В Москве ещё 631 пациент с коронавирусом выздоровел после лечения

10:26 01.05.2020 36 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, данные 1 мая опубликовал региональный штаб. «Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа», — сообщили в оперштабе. Об этом: В Воронежской области подтвердили 36 новых случаев заражения SARS-CoV-2

10:27 01.05.2020 С Днём Весны и Труда поздравил 1 мая жителей Рязанской области губернатор Николай Любимов. Идеи, которые несёт в себе этот праздник, способствуют укреплению величия и славы России, считает глава региона. Об этом: Губернатор Рязанской области: пусть Первомай принесет хорошее настроение!

10:32 01.05.2020 Ростовская область не достигла плато по коронавирусу, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв. Подробности в материале: Ростовская область не достигла плато — Роспотребнадзор

10:36 01.05.2020 В целях недопущения нарушения режима самоизоляции в Подмосковье приняли решение об увеличении числа нарядов полиции. Об этом агентству ТАСС заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. «С целью недопущения нарушений режима самоизоляции на территории Московской области увеличено количество нарядов сотрудников полиции», — сказала Петрова. Подробности в материале: В Подмосковье увеличат число патрулей на майские праздники

10:38 01.05.2020 Новосибирское управление Роспотребнадзора дало рекомендации по соблюдению режима самоизоляции в майские праздники, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Новосибирцам разъяснили, как соблюдать режим изоляции в майские праздники

10:39 01.05.2020 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес ряд изменений в указ о режиме повышенной готовности. В общественных местах граждане теперь обязаны «защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.)». Об этом: В Нижегородской области начинает действовать масочный режим

10:40 01.05.2020 За минувшие сутки в Крыму подтвердили коронавирус у восьми жителей, в общей сложности в республике зарегистрировано 100 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте подробнее: Крым преодолел психологический рубеж в 100 заражённых SARS-CoV-2

10:41 01.05.2020 В Якутии 1 мая скончался ещё один человек, заражённый коронавирусной инфекцией. Об этом: В Якутии скончались четыре пациента с коронавирусом

10:41 01.05.2020 В Ростовской области прорабатывается вопрос возобновления работы как парикмахерских и салонов красоты, так и ряда организаций, приостановивших свою деятельность. Читайте также: Ростовские власти могут открыть парикмахерские и салоны красоты

10:46 01.05.2020 В Свердловской области за последние сутки подтверждено 232 случая COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона. Читайте подробнее: В Свердловской области за сутки выявлено 232 пациента с COVID-19

10:46 01.05.2020 За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 мая сообщили в московском оперштабе. Об этом: В РФ подтверждено 7933 случая заражения коронавирусом за сутки

10:47 01.05.2020 За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество жертв возросло на два человека. Подробности в материале: В Петербурге нашли 349 новых случаев коронавирусной инфекции, двое умерли

10:48 01.05.2020 В Ростовской области подтвердили 83 новых случая заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Ростовской области подтвердили ещё 83 случая заражения SARS-CoV-2

10:48 01.05.2020 В Чувашии за сутки зарегистрированы десятки новых случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: За сутки в Чувашии подтверждён 41 случай заражения коронавирусом

10:50 01.05.2020 Июньский праздник выпускников «Алые паруса» может быть отменен в связи с коронавирусными ограничениями. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов в ходе онлайн-конференции. Об этом: Петербург может отказаться от «Алых парусов» из-за коронавируса

10:51 01.05.2020 В Крыму ухудшилось состояние четырёх пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Состояние ещё 35 пациентов оценивается как средней степени тяжести. 26 пациентов легко переносят инфекцию. Об этом: Состояние четырёх крымчан с коронавирусом ухудшилось

10:53 01.05.2020 82 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, данные региональный оперштаб опубликовал 1 мая. В 12 случаях заразившиеся приехали с работы в Москве и Московской области, 20 человек — контактировали с прибывшими оттуда. Читайте подробнее: В Тульской области заражение коронавирусом подтвердили у 82 человек

10:54 01.05.2020 Свыше 2,5 тыс. человек привлечены к ответственности за нарушение карантина в Москве за сутки 29 апреля. Об этом сообщил 1 мая министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. Читайте также: В Москве за день оштрафовали более 2,5 тыс. нарушителей карантина

10:57 01.05.2020 В семь больниц и один морг Санкт-Петербурга поступили восемь мобильных холодильных установок для складирования тел умерших на случай необходимости при ухудшении обстановки из-за коронавируса. Об этом 1 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего в Смольном здравоохранение Петербурга. Об этом: Восемь рефрижераторов для хранения трупов появились в Петербурге

10:59 01.05.2020 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Брянской области за минувшие сутки. Об этом рассказали 1 мая в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области коронавирус подтвердили ещё у 88 человек, один скончался

10:59 01.05.2020 За минувшие сутки в Москве подтверждено заражение коронавирусом 3561 человека. Об этом 1 мая сообщили в московском оперштабе. «Почти 84% заболевших младше 65 лет», — говорится в информации. Читайте подробнее: В Москве тесты подтвердили 3561 новый случай заражения коронавирусом