Выборг, Ленинградская область, 29 апреля, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В сгоревшем каркасном доме в городе Выборг Ленинградской области спасатели обнаружили тела шести человек, предположительно, все они — члены проживавшей в доме многодетной семьи, состоявшей из двух взрослых и шести детей. Об этом 29 апреля сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Фото: пресс-служба СК РФ Пожар в Выборге.

Напомним, на пульт дежурного службы 112 около 01:30 мск в среду, 29 апреля, поступил звонок. Очевидцы сообщили о пожаре в одноэтажном каркасно-щитовом с мансардой доме, расположенном на улице Малая Водяная в городе Выборг. К 01:31 мск на место прибыл первый расчет, к 02:51 мск открытое горение на площади 120 кв. метров удалось ликвидировать.

«По данным органов самоуправления, по данному адресу проживала многодетная семья из восьми человек: из них двое взрослых и шесть детей, от полутора месяцев до восьми лет. На месте были обнаружены останки шести людей», — отметили в ГУ МЧС по Ленобласти.

В тушении пожара были задействованы 46 человек и 19 единиц техники. Работы на месте пожара продолжаются, также приступила к работе испытательная пожарная лаборатория, которая должна установить точные причины происшествия.

Напомним, ход расследование пожара взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».