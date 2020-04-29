Кострома, 29 апреля, 2020, 10:23 — ИА Регнум. Коронавирус снизит цены на вторичную недвижимость в Костроме. Таким мнением с ИА REGNUM поделилась генеральный директор риэлтерского агентства «Ваша недвижимость» Светлана Белякова. В ближайшее время людей, способных выделить деньги на приобретение жилья, и оплату кредита под залог недвижимости станет заметно меньше. Тем не менее, катастрофического обвала цен на квартиры, как в Москве, на «родине Снегурочке» не произойдёт.

Жилье

«Основные покупатели жилья в Костромской области — ипотечные заемщики. Сейчас люди теряют работу и не могут брат ипотеку, а в дальнейшем и не смогут, потому что подтвердить свой доход будет трудно. Соответственно, если покупателей будет меньше, цены упадут. Застройщики уже делают скидки в размере 10% от первоначальных сумм. Соответственно, вторичный рынок тоже пойдет за первичным вниз. Впрочем, Кострома — инертный город и не так остро отреагирует на ситуацию с пандемией, как например Москва. Там наблюдается гораздо более серьезное снижение цен», — рассказала Светлана Белякова.

Большинство продавцов жилья на вторичном рынке идут на торг. Костромичей, обладающих накоплениями, становится все меньше.

«Если сейчас люди с накоплениями предлагают продавцу определенную сумму, большинство говорит «да» и продает недвижимость. По «вторичке» продают квартиры только те, кто согласен торговаться. То, что люди наблюдают на «Авито», «Яндекс. Недвижимость» — это не показатель. Сразу снимайте минимум 50 тысяч рублей за рекламу и еще столько же на торг», — полагает Светлана Белякова.

Большая часть ипотечников в Костромской области — ювелиры. Учитывая массовые увольнения и кризис отрасли в целом, в ближайшее время рынок недвижимости наполнят дешевые квартиры, купленные в ипотеку — считает эксперт.

«В Костроме потенциальные ипотечники в первую очередь — работники ювелирной промышленности. Половина из них уже на улице. Они уже сейчас отказываются брать ипотеку, идут за кредитными каникулами на полгода, а что им делать дальше, если сфера не придет в себя? Если люди не смогут платить ипотеку, то, не доводя до момента, когда банк захочет иметь с ними судебные дела, заемщики будут продавать такие квартиры. Если их будет много на рынке, то они опять же упадут в цене», — полагает директор агентства.

По мнению Светланы Беляковой, для самих риелторов общая экономическая ситуация не станет фатальной. Продажа, покупка и размен квартир будут актуальны всегда — так же как оказание ритуальных услуг и продажа продуктов питания.