Москва, 29 апреля, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ночного пожара в частном доме в городе Выборг Ленинградской области, в котором погибли шесть членов одной семьи. Об этом 29 апреля сообщается на сайте СК РФ.

Фото: пресс-слудба СК РФ. Пожар в частном доме в Выборге унес жизни шести членов семьи.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС около 01:30 мск в среду. Очевидцы заметили огонь в одном из деревянных частных домов, расположенных на улице Малая Водяная в городе Выборг. На месте происшествия работали дежурные смены 52-й и 53-й пожарно-спасательных частей Ленинградской области, это 12 человек личного состава и три единицы техники. Горел частный дом на площади 120 кв. м. Силами сотрудников МЧС к 03:10 мск пожар удалось ликвидировать.

По данным СК РФ, в огне погибли шесть членов одной семьи, в том числе четыре ребенка. По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного подразделения, следователи-криминалисты, также на место выехал лично руководитель следственного управления СК России по Ленинградской области. Ведется разбор завалов, извлекаются тела погибших.

«Учитывая, что при пожаре погибло большое количество детей, а также информацию СМИ о неблагополучности погибшей семьи, председатель СК России поручил руководству регионального следственного подразделения принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств произошедшего, причин пожара, а также роли контролирующих органов», — уточнили в СК РФ.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.