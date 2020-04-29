Чебоксары, 29 апреля, 2020, 07:23 — ИА Регнум. В Чувашии районы подключились к международной акции «Сад памяти». В лесничествах и селах сажают дубы, сосны, плодовые деревья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru В Батыревском районе прошло несколько акций

К акции подключились шумерлинские лесники, которые на 2 га вырубки Торханского участкового лесничества посадили 8,8 тыс. сеянцев черешчатого дуба. В деревне Карак-Сирмы Урмарского района дети, внуки и правнуки героев посадили 55 сосен. В посёлке Конар Цивильского района заложен «Сад памяти» из вишен, груш, сирени, вербы, осины, березы, ивы, ели.

В Батыревском районе прошло несколько акций. В парке культуры и отдыха села Балабаш-Баишево жители посадили 50 яблонь, а на территории Булинского участкового лесничества появились 200 деревьев — рябины, липы, ели.

«При посадке деревьев участники не забывали о мерах безопасности: работали в масках с соблюдением», — отмечают участники акций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Урмарском районе Чувашии заложили памятную аллею в честь полного кавалера ордена Славы Павла Порфирьева — ветерана Великой Отечественной войны, который после демобилизации более 20 лет трудился в лесном хозяйстве.

Напомним, акция «Сад памяти» реализуется при поддержке Рослесхоза и Минприроды России, её цель — высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне и «создать место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников». В условиях самоизоляции акцию предлагают провести не только на общественных территория, но и на дачных, придомовых участках.