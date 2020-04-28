Врио главы Чувашии доложил Путину об эпидситуации и рассказал «о радостном»
Чебоксары, 28 апреля, 2020, 19:35 — ИА Регнум. В Чувашии темп прироста числа выявляемых пациентов с новой коронавирусной инфекцией выше среднероссийского уровня, но при этом «темпы роста за последний день стабилизировались». В то же время «остаётся сложной» ситуация с обеспечением коек аппаратами ИВЛ, массовая поставка оборудования ожидается в мае. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 апреля заявил на видеосовещании под председательством президента Владимира Путина врио главы Чувашии Олег Николаев, давая оценку ситуации в республике.
Руководитель Чувашии отметил, что в регионе развернуто 609 инфекционных коек для лечения пациентов с выявленным заражением новой коронавирусной инфекцией, что составляет 100% от установленного норматива.
По его словам, к аппарату ИВЛ подключены восемь пациентов с COVID-2019. Для обеспечения учреждений здравоохранения аппаратами ИВЛ были «заключены все необходимые контракты». В мае ожидается поставка 145 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, в том числе первая партия поступит в начале мая.
Руководитель республики также проинформировал, что в настоящее время в Чувашии официально выявлены 502 заражённых коронавирусом:
Олег Николаев также заверил, что по поручению президента «не ослабляем внимание по иным сферам здравоохранения», обеспечивая в условиях перепрофилирования комплексом всей необходимой иной медицинской помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства провёл онлайн-совещание с губернаторами и членами правительства, где обсудил ситуацию с коронавирусом.