Тамбов, 28 апреля, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе личной встречи поблагодарил социально ответственных предпринимателей за помощь землякам, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин встретился с предпринимателями

Глава региона встретился с предпринимателями, которые оказывают помощь тамбовчанам в рамках акции «Мы вместе». Они сотрудничают с волонтёрами: организуют пошив масок, бесплатно раздают продукты, которые производят, а также помогают доставлять их по адресам.

«Сегодняшняя сложная ситуация всех нас по-настоящему сплотила. Благодаря вам люди чувствуют заботу о себе. Пример работы каждого из вас — уникальный и очень сердечный», — сказал Александр Никитин.

Два предприятия в Тамбове — «Пекарня №1» и сеть мини-пекарен «Плюшка&Ватрушка» предпринимателя Владимира Лещенко регулярно передают свежеиспечённый хлеб в волонтёрский штаб. Добровольцы вкладывают его в каждый заказ. Уже доставлено более 250 кг хлеба. Региональному волонтёрскому центру предоставляют и другие продукты: общество с ограниченной ответственностью «Сладкий Рай» — вафли, тамбовское общество пчеловодов — мёд.

«После того, как мы выделили первые 100 кг мёда, многие пчеловоды захотели участвовать в этой акции. Они все переживают и готовы помочь. В итоге мы собрали ещё полтонны мёда и теперь вместе с волонтёрами его фасуем», — рассказал директор общества пчеловодов Максим Чепурнов.

Индивидуальный предприниматель Мария Безбородова (Маша Майская), которая возглавляет мануфактуру премиального шоколада «MaRussia», подготовила около 200 плиток шоколада, которые порадуют к Первомаю пациентов больниц и проживающих в домах престарелых в Тамбове и области.

«Европейские коллеги и многие неравнодушные люди оказали нашей мануфактуре материальную поддержку. На эти деньги мы производим шоколад и дарим его нуждающимся тамбовчанам. Настоящий шоколад — это лакомство, которое не каждый может себе сегодня позволить. А мы хотим доставить такую радость», — прокомментировала Мария Безбородова.

Сотрудники местного супермаркета «Батон» помогают обеспечить сбор продуктовых наборов по заявкам в региональный волонтёрский центр. Это позволяет сэкономить драгоценное волонтёрское время и быстрее доставить продукты адресатам.

Очень много предпринимателей подключились к пошиву масок: ООО «Тамбовский трикотаж», «Студия текстильного дизайна», предприниматели города Рассказово Александр Романов и Лидия Гурова, ООО «Аленка», филиал «Россети Центр Тамбовэнерго», индивидуальные предприниматели Артуш Авакян и Станислав Попов. Ассоциация аптечных организаций «Надежда-Фарм» распространяет среди жителей бесплатные наборы из антисептиков, маски и перчаток.

Автомобильная группа «Глобус» предложила волонтёрскому центру услуги в перевозке. Добровольцам было выделено три автомобиля с водителями. С 20 апреля они доставляют необходимые продукты и лекарства пожилым людям в разные уголки области.

«Через подобные проекты доброжелательного отношения друг к другу в целом происходит изменение сознания. Уверен, ваш опыт нацеливает других людей на инициативу и желание помогать ближнему. Это замечательный результат и пример. Рад, что в Тамбовской области немало людей, которые готовы прийти и приходят на помощь», — подытожил встречу Александр Никитин.