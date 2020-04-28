Тамбовский губернатор поблагодарил предпринимателей за помощь жителям
Тамбов, 28 апреля, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе личной встречи поблагодарил социально ответственных предпринимателей за помощь землякам, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Глава региона встретился с предпринимателями, которые оказывают помощь тамбовчанам в рамках акции «Мы вместе». Они сотрудничают с волонтёрами: организуют пошив масок, бесплатно раздают продукты, которые производят, а также помогают доставлять их по адресам.
Два предприятия в Тамбове — «Пекарня №1» и сеть мини-пекарен «Плюшка&Ватрушка» предпринимателя Владимира Лещенко регулярно передают свежеиспечённый хлеб в волонтёрский штаб. Добровольцы вкладывают его в каждый заказ. Уже доставлено более 250 кг хлеба. Региональному волонтёрскому центру предоставляют и другие продукты: общество с ограниченной ответственностью «Сладкий Рай» — вафли, тамбовское общество пчеловодов — мёд.
Индивидуальный предприниматель Мария Безбородова (Маша Майская), которая возглавляет мануфактуру премиального шоколада «MaRussia», подготовила около 200 плиток шоколада, которые порадуют к Первомаю пациентов больниц и проживающих в домах престарелых в Тамбове и области.
Сотрудники местного супермаркета «Батон» помогают обеспечить сбор продуктовых наборов по заявкам в региональный волонтёрский центр. Это позволяет сэкономить драгоценное волонтёрское время и быстрее доставить продукты адресатам.
Очень много предпринимателей подключились к пошиву масок: ООО «Тамбовский трикотаж», «Студия текстильного дизайна», предприниматели города Рассказово Александр Романов и Лидия Гурова, ООО «Аленка», филиал «Россети Центр Тамбовэнерго», индивидуальные предприниматели Артуш Авакян и Станислав Попов. Ассоциация аптечных организаций «Надежда-Фарм» распространяет среди жителей бесплатные наборы из антисептиков, маски и перчаток.
Автомобильная группа «Глобус» предложила волонтёрскому центру услуги в перевозке. Добровольцам было выделено три автомобиля с водителями. С 20 апреля они доставляют необходимые продукты и лекарства пожилым людям в разные уголки области.