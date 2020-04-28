Тамбовские власти выполнили план по развертыванию новых инфекционных коек
Тамбов, 28 апреля, 2020, 18:23 — ИА Регнум. В Тамбовской области выполнены поручения президента России Владимира Путина по обеспечению готовности лечебных учреждений для госпитализации заражённых коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В результате развернуты 503 инфекционные койки, что составляет 100% от планируемой мощности.
Последние 99 инфекционных коек из запланированных развернуты на базе Тамбовской центральной районной больницы. Стационар полностью перепрофилировали под лечение инфицированных коронавирусом. Готовность к приему пациентов в лечебном учреждении оценил сегодня, 28 апреля, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он пообщался с медиками и оценил условия, созданные для их работы.
Стационар Тамбовской ЦРБ располагается в отдельном здании. 91 коек здесь имеют подводку кислорода, в том числе 26 оснащены аппаратами ИВЛ. Также предусмотрена вся необходимая диагностическая база: рентгенологические, ультразвуковые и эндоскопические исследования, лабораторная экспресс-диагностика.
В отделении будут работать 18 анестезиологов-реаниматологов, 20 врачей, в числе которых инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб, 45 средних медицинских сестер и 25 человек младшего медицинского персонала. Все сотрудники прошли обучение современным методам диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инфекции нового типа.
Волонтерский центр «Единой России», со своей стороны, передал две машины тамбовским медучреждениям здравоохранения в рамках акции «Спасибо врачам». Этим транспортом будут пользоваться медики Тамбовской инфекционной больницы и Тамбовской ЦРБ. Автомобили предназначены для оперативной доставки медиков к пациентам, развоза льготных лекарств и рецептов, забора анализов.
Ранее в Тамбовской области организовали работу Центра для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на базе Тамбовской областной клинической больницы и перепрофилировали под лечение больных с коронавирусной инфекцией хирургический корпус Рассказовской ЦРБ.