Тамбов, 28 апреля, 2020, 18:23 — ИА Регнум. В Тамбовской области выполнены поручения президента России Владимира Путина по обеспечению готовности лечебных учреждений для госпитализации заражённых коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В результате развернуты 503 инфекционные койки, что составляет 100% от планируемой мощности.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин проверил готовность к приёму пациентов центральной районной больницы

Последние 99 инфекционных коек из запланированных развернуты на базе Тамбовской центральной районной больницы. Стационар полностью перепрофилировали под лечение инфицированных коронавирусом. Готовность к приему пациентов в лечебном учреждении оценил сегодня, 28 апреля, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он пообщался с медиками и оценил условия, созданные для их работы.

Стационар Тамбовской ЦРБ располагается в отдельном здании. 91 коек здесь имеют подводку кислорода, в том числе 26 оснащены аппаратами ИВЛ. Также предусмотрена вся необходимая диагностическая база: рентгенологические, ультразвуковые и эндоскопические исследования, лабораторная экспресс-диагностика.

В отделении будут работать 18 анестезиологов-реаниматологов, 20 врачей, в числе которых инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб, 45 средних медицинских сестер и 25 человек младшего медицинского персонала. Все сотрудники прошли обучение современным методам диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инфекции нового типа.

«Тамбовская ЦРБ готова полностью. То, что мы здесь сейчас видим, соответствует предъявляемым требованиям. Я уверен в профессионализме наших врачей. Хочу вас поблагодарить за работу. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы остановить распространение заболевания. Медперсонал не останется без поддержки. Мы обеспечим всем необходимым, включая средства индивидуальной защиты», — отметил Александр Никитин.

Tambov.gov.ru 99 инфекционных коек развернуты на базе Тамбовской центральной районной больницы

Волонтерский центр «Единой России», со своей стороны, передал две машины тамбовским медучреждениям здравоохранения в рамках акции «Спасибо врачам». Этим транспортом будут пользоваться медики Тамбовской инфекционной больницы и Тамбовской ЦРБ. Автомобили предназначены для оперативной доставки медиков к пациентам, развоза льготных лекарств и рецептов, забора анализов.

Ранее в Тамбовской области организовали работу Центра для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на базе Тамбовской областной клинической больницы и перепрофилировали под лечение больных с коронавирусной инфекцией хирургический корпус Рассказовской ЦРБ.