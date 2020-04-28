Калуга, 28 апреля, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша принял решение отправить в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения области Наталью Огородникову. Исполнять обязанности министра здравоохранения назначен главный хирург Калужской области Алан Цкаев, сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Исполнять обязанности министра здравоохранения назначен главный хирург Калужской области Алан Цкаев

Алан Цкаев с ноября 2013 года возглавлял Калужскую областную клиническую больницу скорой медицинской помощи» имени К. Н. Шевченко — БСМП. Цкаев — хирург высшей квалификационной категории, является доцентом, кандидатом медицинских наук.

Врио губернатора заявил, что первоочередная задача для нового и.о. министра — наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции.