В Калужской области отправлена в отставку и.о. министра здравоохранения
Калуга, 28 апреля, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша принял решение отправить в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения области Наталью Огородникову. Исполнять обязанности министра здравоохранения назначен главный хирург Калужской области Алан Цкаев, сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Алан Цкаев с ноября 2013 года возглавлял Калужскую областную клиническую больницу скорой медицинской помощи» имени К. Н. Шевченко — БСМП. Цкаев — хирург высшей квалификационной категории, является доцентом, кандидатом медицинских наук.
Врио губернатора заявил, что первоочередная задача для нового и.о. министра — наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции.