Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 16:49 — ИА Регнум. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге на строящийся атомный ледокол «Урал» погрузили мачту, вес которой достигает 76 тонн.

Балтийский завод Погрузка мачты на ледокол «Урал»

Напомним, атомный ледокол «Урал» является вторым серийным ледоколом проекта 22 220, строящимся на АО «Балтийский завод» (входит в ОСК) по заказу госкорпорации «Росатом».

Внутри огромной мачты оборудованы газоходы резервных дизель-генераторов, атмосферные и воздушные трубы, система для удаления воды. Установленную мачту покрасят, а также оснастят радионавигационным оборудованием и лафетами для тушения возгораний на аварийных судах.

«После установки конструкции ледокол получил свои окончательные габариты по высоте — 59,3 метра. Высота самой мачты — 18,6 метров», — отметили в отделе связей с общественностью Балтзавода.

Как сообщало ИА REGNUM, на Балтийском заводе построен атомный ледокол «Арктика». Он стал головным в серии атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220 и проходит испытания. На заводе строятся ещё два атомных ледокола проекта 22 220 — «Сибирь» и «Урал». Атомные ледоколы проекта 22 220 способны работать в арктических условиях и преодолевать лёд толщиной до трёх метров.