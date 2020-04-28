Многотонную мачту погрузили на атомоход «Урал» в Петербурге
Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 16:49 — ИА Регнум. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге на строящийся атомный ледокол «Урал» погрузили мачту, вес которой достигает 76 тонн.
Напомним, атомный ледокол «Урал» является вторым серийным ледоколом проекта 22 220, строящимся на АО «Балтийский завод» (входит в ОСК) по заказу госкорпорации «Росатом».
Внутри огромной мачты оборудованы газоходы резервных дизель-генераторов, атмосферные и воздушные трубы, система для удаления воды. Установленную мачту покрасят, а также оснастят радионавигационным оборудованием и лафетами для тушения возгораний на аварийных судах.
«После установки конструкции ледокол получил свои окончательные габариты по высоте — 59,3 метра. Высота самой мачты — 18,6 метров», — отметили в отделе связей с общественностью Балтзавода.
Как сообщало ИА REGNUM, на Балтийском заводе построен атомный ледокол «Арктика». Он стал головным в серии атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220 и проходит испытания. На заводе строятся ещё два атомных ледокола проекта 22 220 — «Сибирь» и «Урал». Атомные ледоколы проекта 22 220 способны работать в арктических условиях и преодолевать лёд толщиной до трёх метров.