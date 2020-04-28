Калуга, 28 апреля, 2020, 16:56 — ИА Регнум. В стационарах калужских больниц от осложнений, вызванных COVID-19, по состоянию на 14:30 28 апреля умерли 12 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию оперштаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В калужской областной инфекционной больнице

Сегодня в области ещё четыре пациента с коронавирусной инфекцией умерли от осложнений. Это два жителя Обнинска 82 и 69 лет и два жителя Кировского района 72 и 57 лет. Все они имели ряд хронических заболеваний и болезнь протекала крайне тяжело, несмотря на все усилия медиков, спасти их жизни не удалось.

Напомним, всего в регионе зафиксировано 772 случая заражения коронавирусной инфекцией. 728 человек находится на лечении, 32 человека выздоровели. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — в Калуге (192), в Боровском районе (144), в Обнинске (128) и Малоярославецком районе (74).