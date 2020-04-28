Юхнов, Калужская область, 28 апреля, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Две тысячи молодых елей и 4,5 тысячи сосен в форме числа 75 высадили на участке 2,2 гектара в Юхновском районе к предстоящему юбилею Победы, сообщили 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 6,5 тыс. молодых деревьев высажено в честь освободителей калужского Юхнова

Во время Великой Отечественной войны в Юхнове шли ожесточенные бои. В 1942 году защитники Юхнова не позволили немецкому командованию перебросить армейские части на Волгу в район Сталинграда. В братской могиле на мемориале павшим покоятся более 6,5 тыс. воинов-освободителей. 17 апреля 2014 года в целях увековечения памяти воинов, проявивших беспримерное мужество, стойкость и массовый героизм в сражениях на территории Юхнова, городу присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Ранее в рамках международной акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Победы, представители регионального министерства природных ресурсов и экологии и Боровского лесничества высадили три тысячи сеянцев ели в форме числа 75 вблизи города Боровска. Расположение природного памятника в Боровске было выбрано не случайно. Здесь поздней осенью 1941 года и в январе 1942 года в ходе битвы за Москву была проведена наступательная операция по освобождению Боровска. 27 февраля 2017 года Боровску было присвоено почетное звание «Город воинской доблести».