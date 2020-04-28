В Ярославской области введение электронных пропусков откладывается
Ярославль, 28 апреля, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В Ярославской области введения электронных пропусков до майских праздников не ожидается, а сама система может не коснуться жителей области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.
Тема введения электронных пропусков обсуждалась на заседании Совета Ярославской областной думы 28 апреля.
Планы по введению системы электронных пропусков вызвали неоднозначные реакции ярославцев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, о введении системы Минкомсвязи заявило 22 апреля. 23 апреля губернатор поручил правительству проработать этот вопрос и, главное, проинформировать жителей о том, как будут работать пропуска. С тех пор никаких заявлений, разъясняющих порядок работы системы и даты ее введения не было.