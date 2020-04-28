Калуга, 28 апреля, 2020, 19:43 — ИА Регнум. В апреле 8 тыс. 634 калужские семьи получили дополнительные выплаты на детей до трёх лет на сумму 47 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Пенсионного фонда России по Калужской области.

8 тыс. 634 калужские семьи получили дополнительные выплаты на детей до трёх лет

Право на такую выплату имеют более 15 тысяч семей региона. Более половины из них уже обратились с заявлениями на получение средств.

Чтобы получить выплату, владелец сертификата должен направить заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Дополнительно документы подавать не нужно, так как при необходимости ПФР самостоятельно запросит недостающие сведения.