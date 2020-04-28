Калуга, 28 апреля, 2020, 17:28 — ИА Регнум. В Калуге совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation подарило подстанции скорой медпомощи Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф новый оборудованный современной медтехникой автомобиль на базе Citroёn Jumper. Подарок пришёлся на День скорой медицинской помощи в России, который отмечается 28 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation подарило подстанции скорой медпомощи оборудованный современной медтехникой автомобиль на базе Citroёn Jumper

Калужские бригады скорой медицинской помощи находятся в зоне риска, так как имеют непосредственный контакт с заражёнными коронавирусом при оказании им первой помощи и перевозке в лечебные учреждения. В период пандемии, когда больницы и поликлиники региона закрыты для планового приёма и других посещений пациентами, колоссальная нагрузка легла на службу скорой помощи. Количество вызовов увеличилось в разы — до 490 в сутки. На станции создан необходимый запас средств индивидуальной защиты, который активно используются медиками.

«Когда мы говорим о дружбе и партнёрстве, то имеем в виду примеры такой поддержки, которые особенно ценны в непростое для всех нас время. Многое зависит не столько от оборудования, сколько от профессионализма людей, которые будут на нём работать», — заявил врио калужского губернатора Владислав Шапша.