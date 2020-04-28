Кострома, 28 апреля, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Из резервного фонда Костромской области выделят 7 миллионов рублей на закупку средств дезинфекции. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона 27 апреля сообщил губернатор Сергей Ситников. С их использованием управляющие компании будут проводить обработку подъездов в многоквартирных домах.

Pixabay.com Дезинфекция

В первую очередь деньги получат районы области с наибольшим количеством инфицированных. Чаще всего по информации местных эпидемиологов, заражение происходит в жилых помещениях.

«Ответственность за использование этих денег возлагаю на руководителей муниципальных образований. Обработки должны проводиться регулярно. Особенно в тех домах, где есть зараженные. У нас уже есть пример дома, где было заражено несколько человек в одном подъезде из разных квартир. Обработки должны быть увеличены кратно, результат должен быть очевиден», — сказал Ситников.

Напомним, ранее управляющие компании области жаловались на нехватку денег для закупки дезсредств, содержащихся на специальных счетах домов. Ожидается, что материальные средства между муниципалитетами распределят уже на следующей неделе.

За последние сутки положительный результат на коронавирус дали тесты 22 жителей региона. Инфекция распространяется по отдаленным и малонаселенным районам области. Большая часть заражений, по данным властей, получена по контакту с жителями Московской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.