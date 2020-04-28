Ярославль, 28 апреля, 2020, 14:02 — ИА Регнум. В Ярославской области закрылся на карантин детский дом-интернат для детей-инвалидов, расположенный в Гаврилов-Ямском районе. Об этом сообщил региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Yarddi.ru Гаврилов-Ямский детский дом-интернат

«Положительный тест на коронавирус подтвердился у 14-летней девочки, проживающей в Гаврилов-Ямском доме-интернате для детей инвалидов. При первых признаках ОРВИ ребенок был помещен в изолятор. Сейчас ее состояние медики оценивают как удовлетворительное. У всех контактировавших с ней взяты анализы на наличие новой коронавирусной инфекции. Проведена дезинфекция всех помещений», — сообщили в оперштабе.

В доме-интернате находится 99 детей-инвалидов и 41 человек из числа обслуживающего персонала. Обслуживающий персонал перешел на временный закрытый круглосуточный режим работы. Он продлится 14 дней.