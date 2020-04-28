Ни работы, ни пособия — костромской Центр занятости игнорирует безработных
Кострома, 28 апреля, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Костромичи неделями не могут встать на учет в центр занятости населения — передает корреспондент ИА REGNUM. О проблемах с дистанционной регистрацией в качестве безработного и получения пособия люди, лишившиеся заработка, пишут в социальных сетях.
Анна (имя изменено по её просьбе) работала координатором отдела продаж в сфере недвижимости в Костроме. В конце марта 2020 года девушка расторгла трудовой договор с работодателем с формулировкой «по обоюдному согласию сторон».
С похожей ситуацией столкнулся Виктор П. Костромич трудился в «сфере продаж». Из-за приостановки работы в связи с пандемией коронавируса организация, где работал мужчина, стала испытывать финансовые проблемы.
Попытки ИА REGNUM дозвониться до Центра занятости населения по городу Костроме тоже потерпели крах. Связаться со специалистами по номерам, указанным на сайте регионального департамента по труду и социальной защите населения в течение трех дней корреспонденту не удалось.
Напомним, российское правительство предложило ряд мер по поддержке граждан, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В частности, потерявшим работу после 1 марта 2020 года в течение трех месяцев — апреля, мая и июня будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ — 12 130 рублей. Семьям с детьми, где родители потеряли работу, положены выплаты по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.