Кострома, 28 апреля, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Костромичи неделями не могут встать на учет в центр занятости населения — передает корреспондент ИА REGNUM. О проблемах с дистанционной регистрацией в качестве безработного и получения пособия люди, лишившиеся заработка, пишут в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Поиск работы

Анна (имя изменено по её просьбе) работала координатором отдела продаж в сфере недвижимости в Костроме. В конце марта 2020 года девушка расторгла трудовой договор с работодателем с формулировкой «по обоюдному согласию сторон».

«13 апреля я on-line оформила заявление о постановке на учёт. Неделю оно обрабатывалось в ПФР. Потом меня попросили дополнить данные о моём стаже за 2019 год — тоже on-line. Я отправила недостающие документы и до сих пор жду, что будет дальше. Заявление зарегистрировано, но сколько времени пройдёт, чтобы добиться результата, не понятно. Дозвониться по указанным номерам на протяжении двух недель у меня не получилось. Между прочим, я уже месяц без работы и средств.»

С похожей ситуацией столкнулся Виктор П. Костромич трудился в «сфере продаж». Из-за приостановки работы в связи с пандемией коронавируса организация, где работал мужчина, стала испытывать финансовые проблемы.

«Я написал заявление по собственному желанию. ИП сказал, что ему нечем платить. И его можно понять — откуда взять деньги, если предприятие стоит? 17 апреля я отправил запрос на постановку на учет в центр занятости. Сейчас у моего заявления статус «принято», но уточнить как обстоят дела и что дальше делать я не смог — телефон либо не отвечает, либо занят, Будут ли пособие выплачивать, не ясно. Вакансии не предлагают. Электронную почту проверяю регулярно»

Попытки ИА REGNUM дозвониться до Центра занятости населения по городу Костроме тоже потерпели крах. Связаться со специалистами по номерам, указанным на сайте регионального департамента по труду и социальной защите населения в течение трех дней корреспонденту не удалось.

Напомним, российское правительство предложило ряд мер по поддержке граждан, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В частности, потерявшим работу после 1 марта 2020 года в течение трех месяцев — апреля, мая и июня будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ — 12 130 рублей. Семьям с детьми, где родители потеряли работу, положены выплаты по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.