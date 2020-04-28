Калуга, 28 апреля, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Главным врачом калужской областной больницы назначена Елена Разумеева. До этого она руководила калужской городской клинической больницей № 4, а с 2012 по 2016 год возглавляла министерство здравоохранения области, сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Главный врач калужской областной больницы Елена Разумеева.

Заменить руководителя ведущей больницы региона поручил врио калужского губернатора Владислав Шапша, когда на заседании правительства области узнал, что в разгар эпидемии коронавируса главврач областной больницы Владимир Кондюков находится на отдыхе в Тайланде.

«Стоит разобраться, кто давал разрешение на выезд, если такое решение было. В текущей ситуации значит, слишком большую ответственность мы возложили на этого человека, надо подобрать работу, которая предусматривает меньший уровень ответственности. Ни в коем случае эту ситуацию без кадровых решений не надо оставлять», — сказал по данному поводу Владислав Шапша.

Ранее в регионе было отдано распоряжение о запрете государственным служащим командировок и отпусков за пределы РФ.