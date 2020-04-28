В Ярославле бывший мукомольный завод готовят к «ревитализации»
Ярославль, 28 апреля, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление о подготовке проекта планировки квартала, ограниченного Которосльной набережной, Мукомольным переулком, улицами Республиканской и Большой Октябрьской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Заявителем выступило ОАО «Инкомпроект-Инвест», которое возглавляет известный бизнесмен Евгений Мухин. Проект будет выполняться с целью «ревитализации (то есть оживления — ИА REGNUM) территории бывшего мукомольного завода (Мукомольный пер., д. 6) с целью реконструкции объектов под размещение зданий жилого и общественно-делового назначения».
Здание мукомольного завода № 1 было построено до революции. Паровая мельница принадлежала купцам Вахрамеевым. Завод закрылся в 2006 году.