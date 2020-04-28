Ярославль, 28 апреля, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление о подготовке проекта планировки квартала, ограниченного Которосльной набережной, Мукомольным переулком, улицами Республиканской и Большой Октябрьской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Avatars.mds.yandex.net Ярославский мукомольный завод

Заявителем выступило ОАО «Инкомпроект-Инвест», которое возглавляет известный бизнесмен Евгений Мухин. Проект будет выполняться с целью «ревитализации (то есть оживления — ИА REGNUM) территории бывшего мукомольного завода (Мукомольный пер., д. 6) с целью реконструкции объектов под размещение зданий жилого и общественно-делового назначения».

«Сейчас идет подготовка документации. Это и новое строительство, и реконструкция. Главное здание мукомольного завода хотелось бы сохранить, оно крепкое, перекрытия хорошие. Есть эскизы, наработки, что можно сделать. Здание не является памятником, если его признают памятником, оно будет стоять и разрушаться. Мы хотим его сохранить, но приспособить к современному использованию. Сроков реализации проекта нет, потому что спрос на жилье и офисы практически отсутствует. Что делать дальше, будем смотреть исходя из ситуации. Пока занимаемся оформлением документов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Инкомпроект-Инвест» Евгений Мухин.

Здание мукомольного завода № 1 было построено до революции. Паровая мельница принадлежала купцам Вахрамеевым. Завод закрылся в 2006 году.