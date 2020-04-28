Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Во всех 18 районах Санкт-Петербурга выявлены зараженные коронавирусной инфекцией, при этом наибольшее их число зарегистрировано в Невском районе. Но наибольшее число лиц с подозрением на коронавирус проживает в самом большом районе города — Приморском.

Фото: администарция Санкт-Петербурга Карта числа амбулаторно наблюдающихся пациентов с подозрением на COVID-19 по районам Петербурга

Об этом 28 апреля сообщается в докладе главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, академика РАН Евгения Шляхто, опубликованном на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Отметим, что доклад был подготовлен 24 апреля, а данные, опубликованные в нем, взятые по информации, имевшиеся у автора на день ранее, то есть 23 апреля. На тот момент COVID-19 был зарегистрирован и подозревался у жителей всех 18 районов Петербурга. Наибольшее их число проживается в четырех районах города.

В самом большом районе города — Приморском — 120 заболевших и 21 на подозрении, всего наблюдается 2 202 человека. Во Фрунзенском районе — 82 заболевших и 20 на подозрении, всего в районе наблюдаются 2 086 человек. В Невском районе — 135 заболевших и 26 на подозрении, всего в районе наблюдаются 1 246 человек. В Калининский район — 96 заболевших и 18 на подозрении, всего наблюдается 1070 человека.

В Выборгском районе — 65 заболевших и 13 на подозрении, Красносельском районе — 61 заболевших и 15 на подозрении, Красногвардейском районе — 41 заболевших и 11 на подозрении, Петродворцовом районе — 10 заболевших и семь на подозрении, Московском районе — 48 заболевших и 13 на подозрении, Колпинском районе — 15 заболевших и восемь на подозрении. В Адмиралтейском районе — 18 заболевших и 11 на подозрении, Василеостровском районе — 37 заболевших и 17 на подозрении, Петроградском районе — 32 заболевших и 24 на подозрении, Пушкинском районе — 26 заболевших и 11 на подозрении, Курортный район — 34 заболевших и 42 на подозрении, Центральный район — 44 заболевших и 20 на подозрении, Кировский район — 45 заболевших и 13 на подозрении. Замыкает список Кронштадтский район — три заболевших и ни одного на подозрении.

Также в докладе Шляхто приведены данные по количеству зараженных медицинских работников в районах. Лидером списка стал Невский район — 17 человек и из них восемь врачи. Следом Приморский район — 15 медицинских работников, из них 12 врачей.

Еще восемь в Калининском, пятеро медработников заболели в Выборгском, четверо медиков в Курортном районе. В Адмиралтейском, Колпинском и Московском по три медицинских работника. По два медработника в Пушкинском, Петроградском, Кировском, Красногвардейском, Фрунзенском районах. В Красносельском и Василеостровском по одному медицинскому работнику.

Всего в Петербурге заражены 140 медицинских работников, из них 36 врачей.

Отметим, что всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 3436 случаев заражения COVID-19. Умерло 27 человек. Выздоровело 544 человека.