Ярославль, 28 апреля, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Городская больница №3 в Рыбинске Ярославской области переформирована под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном штабе по ситуации с коронавирусом.

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Медучреждение уже готово принять одновременно 60 зараженных, но в случае необходимости количество коек увеличат.

«Все палаты оснащены необходимым оборудованием: дыхательные аппараты высокого класса подсоединены к кислородной точке и готовы к эксплуатации. Сотрудники больницы прошли подготовку для работы с пациентами с COVID-19», — сообщили в региональном штабе.

Прием других пациентов этой больницы приостановлен, их перенаправляют в другие лечебные учреждения. Стационарная помощь по терапии переведена в городскую больницу №4, неотложная офтальмологическая оказывается в здании поликлиники №3 (кабинет 111) круглосуточно.