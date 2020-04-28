Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Транспортную реформу Петербурга решили отложить. Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов во время знакомства с новой автобусной техникой 28 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Водитель маршрутного такси в маске

Как заявляют в Смольном, Соколов подчеркнул, что «несмотря на принятое решение перенести реализацию новой модели транспортного обслуживания на более поздний срок, правительство продолжает обновление подвижного состава».

«Сегодня в этом можно убедиться. Всего этой весной в наш город должны прийти 200 автобусов: 100 таких же двухсекционных машин белорусского производства и 100 автобусов ЛиАЗ большого класса», — сказал Соколов.

Город также ждет в этом году 56 новых вагонов метро, 142 троллейбуса, в том числе 35 — с увеличенным автономным ходом. «Контракты на поставку всей этой техники уже заключены», — сообщил вице-губернатор.

С этой же недели на маршруты в разных районах Петербурга выйдут лазурные двухсекционные автобусы МАЗ-216 066, закупленные в 2020 году. Они отвечают всем экологическим стандартам и нормам по обслуживанию маломобильных граждан. Всего до конца мая в северную столицу прибудут 100 таких машин, 30 из них уже готовятся выйти на линии. Речь идет о маршрутах №№ 7, 24, 74, 86, 93, 123, 127 и 172.

Напомним, согласно плану транспортной реформы предполагалось, что уже с июля 2020 года из Петербурга должны были пропасть все маршрутки, а вместо них по улицам должны были ездить новые автобусы. Местные жители многократно протестовали, так как опасались, что Смольный упразднит нужные им маршруты, не заменив их новыми. Чиновники и эксперты сами соглашались, что реформа сырая и не продумана до конца. Теперь же истекающие контракты с частными перевозчиками придется продлить.